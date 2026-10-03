ميلوش: حاولت إقناع توريه بأن يلعب من أجل «النصر».. وفشلت

حرم شباب الأهلي ضيفه النصر من الفوز بإداركه التعادل 1-1 في الدقيقة 90+5، أمس، في الجولة الثانية من مسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، التي شهدت أيضاً فوزاً صريحاً للوصل على كلباء 4-0، وللجزيرة على خورفكان 2-0، فيما عاد عجمان من العين بانتصار غالٍ 3-2.

وأكد مدرب النصر، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، أن «فريقه قدم مباراة كبيرة أمام شباب الأهلي وكان قريباً من تحقيق الفوز».

وأضاف في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «النصر نجح في تقديم أداء جماعي جيد وخلق العديد من الفرص، خصوصاً مع المساحات التي ظهرت خلال المباراة، لكنه لم يستغلها بالشكل المطلوب لحسم المواجهة».

وتطرق مدرب النصر إلى أداء عبدالله توريه، مؤكداً أنه «كان بإمكان اللاعب مساعدة الفريق بصورة أكبر واستغلال المساحات بشكل أفضل»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه يتحمل المسؤولية بصفته مدرباً للفريق، في إشارة إلى الأنانية التي لعب بها اللاعب بعيداً عن جماعية الأداء.

وقال: «لا ألومه، بل ألوم نفسي. حاولت إقناعه بأن يلعب من أجل الفريق وفي الاتجاهين، وربما فشلت في ذلك. في بعض الأحيان تكون خيارات المدرب محدودة وتكون يداه مقيدتين، لذلك أتحمل المسؤولية».

وأضاف أن «توريه يمتلك إمكانات ومهارات كبيرة»، معرباً عن أمله في أن ينجح في تسجيل الأهداف واستعادة ثقته بنفسه وتقديم الإضافة التي يحتاج إليها النصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد ميلوش في ختام حديثه رضاه عن التطور الذي يظهر على أداء الفريق، مشيراً إلى أن النصر يتحسن تدريجياً من مباراة إلى أخرى، وأن الهدف هو مواصلة البناء على المستوى الذي ظهر به الفريق أمام شباب الأهلي وتحقيق نتائج أفضل في الجولات المقبلة.