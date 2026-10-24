مدرب خورفكان: آمنت بالفوز بعد تسجيل الهدف الأول أمام الظفرة

أكد مدرب خورفكان الكرواتي كريزمير ريزيتش، أن إيمان لاعبيه بقدرتهم على العودة في النتيجة أسهم في الفوز على الظفرة بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما تأخر الفريق بهدفين دون رد، مشيراً إلى أنه شعر بإمكانية تحقيق الانتصار بمجرد تسجيل الهدف الأول، خصوصاً أن فريقه قدم أداءً جيداً ونجح في فرض أسلوبه الفني خلال فترات عديدة من المباراة.

وقال خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كانت مباراة مثيرة، ومنذ البداية كنا نريد اللعب بأسلوب يعتمد على الاستحواذ على الكرة، مع تحمل بعض المخاطرة الهجومية. وكنا ندرك قوة المنافس في التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، بعدما تابعنا مباراته السابقة أمام دبي يونايتد».

وأضاف: «أكدت للاعبين أننا بحاجة إلى تسجيل هدف واحد فقط للعودة إلى المباراة، وأن بقية الأمور ستأتي بعد ذلك. وقد آمن اللاعبون بقدرتهم على تحقيق ذلك، وعندما سجلنا الهدف الأول شعرت بأننا سنفوز بالمباراة».

وأشار إلى أن خورفكان قدم كرة قدم جيدة خلال المباراتين الأخيرتين، لكنه لا يزال قادراً على تقديم مستويات أفضل وتحقيق نتائج أكثر إيجابية، مؤكداً أن العمل الجاد ومواصلة التطور يمثلان الطريق الصحيح لتحقيق طموحات الفريق.

كارتيرون: أهدرنا فرصة حسم المباراة

من جانبه، أعرب مدرب الظفرة، الفرنسي باتريس كارتيرون، عن حزنه للخسارة، موضحاً أن استنزاف فريقه طاقة كبيرة في تنفيذ الهجمات المرتدة، على حساب الواجبات الدفاعية، كان أحد الأسباب التي أسهمت في خسارة المباراة، خصوصاً في الدقائق الأخيرة.

وقال كارتيرون: «من المحزن أن نتقدم بهدفين دون مقابل، وأن تتاح لنا فرص عديدة لتسجيل الهدفين الثالث والرابع دون أن ننجح في استغلالها لحسم المباراة، ثم نسمح للمنافس بالعودة إلى أجوائها».

وأضاف: «لا يمكن أن نمنح الفريق المنافس فرصاً لتنفيذ الهجمات المرتدة، خصوصاً في الدقائق العشر الأخيرة. وعلينا التعلم من هذه الأخطاء وعدم تكرارها مستقبلاً، لا سيما أننا نمتلك فريقاً شاباً يحتاج إلى المزيد من التطور واكتساب الخبرة».

واختتم كارتيرون تصريحاته بتهنئة خورفكان ومدربه بالفوز، مشيداً بالعمل الفني الذي أسهم في تغيير مجريات المباراة.

عناوين بديلة مقترحة