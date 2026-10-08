الوصل يقلب تأخره أمام خورفكان إلى فوز مثير بثنائية طارمي وبوفتيني

حقق الوصل فوزاً مثيراً على مضيفه خورفكان بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين، بعدما نجح «الإمبراطور» في قلب تأخره بهدف إلى انتصار ثمين، بفضل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي خورفكان دون رصيد.

ولعب خورفكان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32، بعد طرد لاعبه المغربي إلياس لكريمي بالبطاقة الحمراء.

وفي أبرز أحداث المباراة، أهدر لاعب الوصل الإيراني مهدي طارمي فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 53، بعدما تأخر في تسديد الكرة من داخل منطقة الست ياردات، ليتدخل عبدالله النقبي ويبعدها إلى ركلة ركنية.

وعاقب خورفكان منافسه بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 57 عن طريق ريلانو ساركي، الذي استغل كرة أبعدها دفاع الوصل بالخطأ، وانطلق بمجهود فردي متجاوزاً أكثر من لاعب، قبل أن يسدد كرة قوية على يسار الحارس، معلناً تقدم أصحاب الأرض رغم النقص العددي.

وتألق حارس خورفكان أحمد حمدان الحوسني في التصدي لعدد من المحاولات الهجومية الخطرة للاعبي الوصل، قبل أن ينجح الإيراني مهدي طارمي في إدراك التعادل في الدقيقة 77، إثر ضربة رأس قوية أسكنها الشباك.

وواصل الوصل ضغطه الهجومي بحثاً عن هدف الفوز، في ظل تألق حارس خورفكان الذي تصدى للعديد من الفرص، قبل أن يتمكن المدافع المغربي سفيان بوفتيني من تسجيل هدف الانتصار القاتل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع (90+6)، ليكمل الوصل عودته المثيرة ويخرج فائزاً 2-1.