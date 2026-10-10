فيتوريا: الوصل سيحوّل تركيزه إلى أبطال آسيا

تباينت مشاعر مدربي الوصل وخورفكان عقب المباراة التي انتهت بفوز الوصل 2-1 أول من أمس في كأس رابطة المحترفين، إذ أكد مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، أن فريقه استحق الانتصار رغم صعوبة المواجهة، بينما أبدى مدرب خورفكان، الكرواتي كريشمير ريزيتش، حسرته على استقبال هدف في الثواني الأخيرة، بعدما حاول لاعبوه الصمود رغم النقص العددي.

وقال فيتوريا، خلال المؤتمر الصحافي: «بدأنا المباراة بصورة جيدة، وفرضنا أسلوبنا بالضغط على المنافس، ولم نمنح خورفكان فرصاً حقيقية للتسجيل، كما سيطرنا على مجريات اللعب حتى قبل حدوث حالة الطرد لاحد لاعبي خورفكان، وصنعنا فرصاً عديدة لم نستثمرها بالشكل المطلوب».

وأكد فيتوريا أن الوصل سيحول تركيزه إلى مباراته المقبلة في دوري أبطال آسيا بعد ثلاثة أيام، بهدف مواصلة النتائج الإيجابية.

من جانبه، أكد مدرب خورفكان الكرواتي ريزيتش أن فريقه دفع ثمناً قاسياً للنقص العددي.