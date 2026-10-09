مدرب العين: راضٍ عن التعادل مع كلباء لأننا اكتشفنا قدرات بعض اللاعبين

أكد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أن فريقه حقق المطلوب منه بمواجهة كلباء في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، رغم التعادل (2-2)، أمس، في الجولة الثالثة، مشيراً إلى أن المباراة منحته فرصة مهمة لاكتشاف قدرات عدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة كافية للمشاركة مع الفريق، وكشفت له بصورة أوضح من يستطيع مساعدة «الزعيم» في الاستحقاقات المقبلة. وقال إيفيتش، في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «حصلنا على المطلوب بعد خسارتين متتاليتين، وأقول أنا راضٍ من منطلق أننا شاركنا بـ11 لاعباً لم يلعبوا للمرة الأولى مع بعضهم بعضاً، وقد قدموا مستويات جيدة، وأستطيع القول إنها جيدة جداً، لكن في الوقت نفسه كان هناك بعض اللاعبين من ذوي الخبرة الذين أمضوا معنا أكثر من سنة ونصف السنة، وكان من المفترض أن يقدموا مستوى أفضل، وهذا ما سنتحدث عنه لاحقاً».

وعادَل العين أطول سلسلة له من المباريات من دون فوز في تاريخ مشاركاته بكأس رابطة المحترفين لكرة القدم منذ عام 2022، بعدما امتد غيابه عن الانتصارات إلى المباراة الخامسة على التوالي، وتقدم العين أمام كلباء من ركلة جزاء نفذها حسين رحيمي «43» قبل أن يدرك سامان قدوس التعادل «2+45»، ومنح بنجامين تيتيه «النمور» التقدم «62»، لكن البديل أليخاندرو كاكو تعادل للعين «85»، وبذلك حصد العين أول نقطة له في البطولة، بينما أصبح رصيد كلباء أربع نقاط.

شباب الأهلي.. فوز أول

من جانبه، حقق شباب الأهلي فوزه الأول في كأس الرابطة، بعدما تغلب على يونايتد (2-1)، على استاد راشد في دبي، ليواصل الفريق مشواره من دون خسارة بعد تعادلين في أول جولتين، ونجح محمد جمعة المنصوري في افتتاح التسجيل مبكراً عند الدقيقة السابعة، وفي الشوط الثاني أضاف برونو كاسكاردو ليموس الهدف الثاني «68»، وتمكن مهدي موهوب من تقليص الفارق «88».

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى خمس نقاط، بينما تجمّد رصيد يونايتد عند ثلاث نقاط.

رباعية النصر

وفي الجولة نفسها قلب النصر تأخره أمام ضيفه حتا إلى الفوز (4-1)، على استاد آل مكتوم في دبي.

وكان الفريق الضيف هو البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجمه بيرنارد فاي، من علامة الجزاء في الدقيقة 30.

ولم تمضِ أكثر من دقيقتين على تقدم فريق حتا حتى تمكن كيفين أرديلا من تسجيل هدف التعادل من كرة مرتدة من الحارس، وعاد كيفين أرديلا لترجيح كفة فريقه بإضافة الهدف الثاني له بعد تسديدة من داخل الصندوق «64».

ونجح النصر في توسيع الفارق لمصلحته عن طريق مدافع حتا غيث وهابي، الذي سجل بالخطأ في مرماه «66».

واختتم رامون ميزيز أهداف العميد بعد متابعة أمام المرمى الحتاوي«83»، وبتلك النتيجة رفع العميد رصيده إلى سبع نقاط، في حين بقي حتا في المركز 12 على لائحة الترتيب برصيد نقطة واحدة.

فوز مثير للوصل

من جانبه، حقق الوصل فوزاً مثيراً على مضيفه خورفكان بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، بعدما نجح «الإمبراطور» في قلب تأخره بهدف إلى انتصار ثمين، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط، فيما بقي خورفكان من دون رصيد.

ولعب خورفكان بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 32، بعد طرد لاعبه المغربي إلياس لكريمي بالبطاقة الحمراء.

وتقدم خورفكان في الدقيقة 57 عن طريق ريلانو ساركي، بينما نجح مهدي طارمي في إدراك التعادل للوصل «77» إثر ضربة رأس قوية أسكنها الشباك. وواصل الوصل ضغطه الهجومي بحثاً عن هدف الفوز، قبل أن يتمكن المدافع المغربي سفيان بوفتيني من تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع (90+6).