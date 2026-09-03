مدرب الوصل: المنافسة في الدوري ستزداد قوة

أكد مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، أن المنافسة في دوري المحترفين مرشحة لتكون أكثر قوة وصعوبة خلال الفترة المقبلة، في ظل التطور الذي تشهده الفِرَق، وتعزيز صفوفها بعناصر مميزة، وقال فيتوريا لـ«الإمارات اليوم»: «المنافسة بدأت صعبة جداً، وأعتقد أنها ستصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت، لأن هناك فرقاً تعمل بشكل جيد، وأندية أخرى تعزز صفوفها بلاعبين أصحاب مستويات عالية، وهو ما سيرفع من قوة المنافسة».

وأضاف: «لو تسألني فأنا لا أحب خوض المباريات في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة، لأننا لا نستطيع تقديم مستوانا الحقيقي أو إظهار كل الإمكانات التي نملكها، ولكن ليس بيدي التحكم في الطقس أو تغيير الظروف، وما أؤمن به هو أننا سنواصل العمل من أجل التحسن، وأن نصبح أفضل وأفضل مع مرور الوقت».

وأشار: «بالتأكيد الوقت يساعد على تحسين الأداء، لكنني لا أحب الفصل بين الجانبين البدني والتكتيكي، لأننا نتعامل مع الفريق كوحدة واحدة، ونعمل على تطوير جميع الجوانب».

وتابع: «لا يمكن أن نقول إننا بحاجة إلى أسبوع أو أسبوعين حتى نصل إلى المستوى المثالي، وفي كرة القدم علينا في كل وقت أن نتعامل مع المشكلات، ونطور اللاعبين، ونستعيد المصابين، ونحافظ على جاهزية المجموعة».

وتطرق روي فيتوريا إلى النتيجة الأخيرة أمام شباب الأهلي، وأوضح: «النتيجة لم تكن جيدة بالنسبة لنا، لكن لا يمكن أن نفقد الثقة بسبب مباراة واحدة. كرة القدم مليئة بالمواقف الصعبة، والفرق الكبيرة تعرف كيف تتعامل معها وتواصل العمل»، وأكمل: «بعد مراجعة المباراة الأخيرة، وجدت أننا قمنا بالكثير من الأمور بشكل جيد، وكنا نستحق الفوز، لذلك لا أرى حاجة إلى تغيير الكثير، وإنما مواصلة العمل، وتطوير التفاصيل الصغيرة التي افتقدناها في تلك المباراة».

وزاد بقوله: «يجب أن ننسى تلك النتيجة، والمهم بالنسبة لي رد الفعل في مباراة خورفكان، غداً، في الجولة الرابعة من دوري المحترفين، علينا أن نواصل العمل بالقناعة نفسها، وأن نظهر شخصية الفريق في مثل هذه الظروف».

وأكد مدرب الوصل أن فريقه سيدخل مباراة خورفكان بطموح كبير، لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وأضاف: «كما قلت سابقاً، الأداء الذي قدمه الفريق في مباراة شباب الأهلي كان جيداً، رغم عدم تحقيق النتيجة المرجوة».

وقال فيتوريا: «كل مباراة مختلفة، وكل فريق له أسلوبه، خورفكان يمتلك لاعبين سريعين في الخط الأمامي، ومن المتوقع أن يحاول استغلال المساحات، والاعتماد على الهجمات المرتدة، لذلك علينا أن نستعد بطريقة تتناسب مع طبيعة المباراة»، وأضاف: «في كرة القدم لا توجد مباراتان متشابهتان، لذا يجب أن نكون مستعدين للتعامل مع كل منافس وفق نقاط قوته وطريقة لعبه».

فيتوريا:

. لا أحب خوض المباريات في ظل هذه الظروف المناخية الصعبة، لأننا لا نستطيع تقديم مستوانا الحقيقي.