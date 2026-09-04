الصدارة تغري العين.. والوصل يسعى لمداواة جراح «الديربي»

تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، وسط حسابات متباينة بين صراع الصدارة، والسعي إلى التعويض، ومحاولات تصحيح المسار، في جولة تحمل أهمية مضاعفة للفِرَق المتنافسة، خصوصاً أن ثلاثة أندية تدخلها بالعلامة الكاملة، في حين لاتزال ثلاثة فِرَق تبحث عن أول نقطة لها في المسابقة.

وتقام مباريات الجولة على مدار ثلاثة أيام، إذ تبدأ اليوم بمواجهتَي العين وكلباء، والوصل وخورفكان، فيما تتصدر قمة شباب الأهلي والجزيرة مواجهات الغد، إلى جانب لقاء بني ياس وحتا، ومواجهة الشارقة ويونايتد، بينما تختتم الجولة الأحد بمباراتي النصر وعجمان، والظفرة والوحدة.

كلباء - العين

يملك العين فرصة ثمينة للانفراد بصدارة جدول الترتيب، عندما يحل ضيفاً على كلباء، في الساعة 5:45 من مساء اليوم، على استاد كلباء، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة.

ويحتل «الزعيم» المركز الثالث برصيد تسع نقاط، متأخراً بفارق الأهداف عن شباب الأهلي والجزيرة، اللذين يلتقيان غداً في قمة الجولة، ما يجعل فوز العين اليوم كفيلاً بوضعه مؤقتاً في الصدارة، قبل أن تكتمل حسابات القمة المرتقبة بين «فرسان دبي» و«فخر أبوظبي».

ويدخل العين المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية، بدأها بقلب تأخره أمام بني ياس من 0-2 إلى الفوز 4-2، قبل أن يتغلب على خورفكان 2-0، ثم النصر 2-1، ليؤكد «الزعيم» طموحه في الدفاع عن لقبه منذ الجولات الأولى.

وتصب المواجهات السابقة بدوري المحترفين في مصلحة العين، إذ التقى الفريقان 22 مرة، حقق خلالها «الزعيم» 14 انتصاراً، مقابل ثلاثة انتصارات لكلباء، فيما انتهت خمس مواجهات بالتعادل.

في المقابل، يدخل كلباء المباراة برصيد نقطة واحدة، حصل عليها من تعادله مع النصر في الجولة الأولى، قبل أن يخسر أمام الوصل 0-3 ويونايتد 1-4، ليحتل المركز الـ11.

ويأمل «النمور» في كسر عقدة العين على ملعبه، إذ يعود آخر انتصار لكلباء على «الزعيم» في أرضه إلى عام 2011، ومنذ ذلك الحين خاض الفريقان سبع مواجهات على ملعب كلباء، انتهت ثلاث منها بالتعادل، فيما خسر أصحاب الأرض سبع مباريات.

ويفتقد كلباء جهود مهاجمه الصربي، نيمانجا جوفيتش، بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال الخسارة أمام يونايتد 1-4 في الجولة الماضية.

الوصل - خورفكان

يسعى الوصل إلى استعادة نغمة الانتصارات سريعاً عندما يستضيف خورفكان، في الساعة 8:15 من مساء اليوم، في مواجهة يتطلع خلالها إلى تجاوز آثار خسارته أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، فيما يدخل الضيف اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه انتصاره الأول في المسابقة.

ويحتل الوصل المركز الرابع برصيد ست نقاط، ويدرك أن أي تعثر جديد قد يبعده مبكراً عن سباق الصدارة، لذلك يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث، واستعادة توازنه سريعاً، خصوصاً أن المنافس يدخل المواجهة بثقة أكبر عقب فوزه الأخير على الظفرة.

وطالب مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، لاعبيه بنسيان الخسارة الماضية، والتركيز على رد الفعل. وقال في المؤتمر الصحافي: «المهم بالنسبة لي رد الفعل في مباراة خورفكان، اليوم، علينا أن نواصل العمل بالقناعة نفسها، وأن نظهر شخصية الفريق في مثل هذه الظروف».

وعلى الجانب الآخر، يدرك خورفكان، صاحب المركز الـ10 برصيد ثلاث نقاط، أن تحقيق الفوز على منافس بحجم الوصل سيمنحه دفعة قوية، ليس فقط على مستوى النقاط، وإنما أيضاً على صعيد الثقة، بعد بداية شهدت خسارتين وانتصاراً واحداً.

وأكد مدرب خورفكان، الصربي كريسمير ريزيتش، أهمية المواجهة، خصوصاً أنها تأتي بعد الانتصار على الظفرة في الجولة الماضية، مشيراً إلى أن فريقه يتطلع إلى البناء على تلك النتيجة.

وقال ريزيتش: «نعلم بأن الوصل فريق جيد جداً، ونحن من جانبنا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، وأن نستمتع بالمباراة».

. كلباء يفتقد جهود مهاجمه الصربي، نيمانجا جوفيتش، بعد حصوله على البطاقة الحمراء.