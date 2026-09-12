العبدولي: بني ياس سيظهر بصورة أفضل قريباً

تعادل بني ياس مع خورفكان من دون أهداف، أمس، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين، ليرفع خورفكان رصيده إلى أربع نقاط، فيما حصد بني ياس نقطته الأولى في المسابقة.

وأكد مدرب فريق بني ياس، حسن العبدولي، أن فريقه كان يتطلع إلى تحقيق نتيجة أكثر إيجابية، مشيراً إلى أنه لمس خلال اليومين الماضيين استعداداً وطموحاً كبيرين من اللاعبين لتحسين صورة الفريق.

وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «كنا نتمنى تحقيق نتيجة أكثر إيجابية من التعادل، وأشعر بثقة كبيرة بأن بني ياس سيظهر بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة وقد لاحظت خلال التدريبات استعداداً وطموحاً كبيرين من اللاعبين، ورغبة واضحة في تحسين الصورة».

وأضاف: «المباراة كانت سجالاً بين الفريقين، وبني ياس يطمح إلى الأفضل مستقبلاً. الفريق تراجع قليلاً في الشوط الثاني، لكننا حافظنا على التركيز والنتيجة، وسنعمل بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة».

وأشاد العبدولي بالمدرب السابق، الروماني إيسايلا، وقال: «لا أريد أن آكل حق المدرب السابق، فهو مدرب كبير وبذل مجهوداً مميزاً مع الفريق، كما أن بني ياس فريق جيد ويضم لاعبين مميزين، وستكون هناك إضافات تساعدنا على تجاوز المرحلة المقبلة، ليكون الفريق بصورة مميزة في المستقبل».

من جانبه، قال مدرب خورفكان، الكرواتي كريسمير ريزيتش: «لم نسجل أهدافاً في هذه المباراة، لكننا قدمنا أداءً جيداً، وأعتقد أنها مباراة إيجابية يمكن أن نبني عليها للمستقبل».