أحمد جشك: أطمح إلى تمثيل منتخب الإمارات

كشف لاعب فريق خورفكان، أحمد جشك عن رغبته في تمثيل منتخب الإمارات، خلال الاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها كأس الخليج الـ27، المقررة بالسعودية، في نهاية الشهر الجاري، وقال جشك لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب طموح لأي لاعب، وأنا دائماً أتمنى وأطمح إلى تمثيل منتخب بلادي، وحالياً تركيزي على تقديم أفضل مستوى، وإذا جاء الاستدعاء، إن شاء الله سأكون جاهزاً وأتشرف به».

وجاء حديث جشك بعد إسهامه في فوز فريقه خورفكان على الظفرة (2-صفر)، في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، حيث سجل جشك هدف الفوز الثاني لفريقه، مؤكداً أن الانتصار منح اللاعبين الثقة، وأن طموحاتهم تتجاوز مجرد البحث عن مركز في وسط جدول الترتيب، وأضاف جشك الذي انضم إلى خورفكان، صيف العام الماضي، بصفقة انتقال حر: «الحمد لله، الفوز كان مهماً جداً بالنسبة لنا، خصوصاً بعد الخسارتين في بداية الموسم، ومنحنا دفعة معنوية وثقة أكبر، وإن شاء الله تكون هذه بداية سلسلة من النتائج الإيجابية»، وتابع: «كنت أفكر فقط في مساعدة الفريق وصناعة فرصة للتسجيل، والحمد لله استطعت الوصول إلى المرمى وتسجيل هدف التقدم».

وقال: «في المقابل، احتاج خورفكان إلى تألق حارسه أحمد الحوسني للمحافظة على تقدمه، بعدما تصدى لفرصتين محققتين من محمد الخلوي ومحمد الحمادي»، مؤكداً أن الفوز كان نتاج عمل جماعي.

وأضاف: «أحمد الحوسني قدم مباراة كبيرة وكان سبباً مهماً في المحافظة على النتيجة، وكنا نعرف أن الظفرة فريق قوي، وتصدياته ساعدتنا كثيراً، وكل لاعب في الفريق كان له دور في تحقيق الفوز».

ويرى جشك أن الفريق بدأ يتأقلم سريعاً مع المدرب الجديد، مع الحفاظ على تقديره للمدرب السابق، عبدالمجيد النمر، وقال: «نقدر ونحترم الكابتن عبدالمجيد النمر على كل ما قدمه لنا، وكل مدرب له أسلوبه وخبرته، والمدرب الجديد لديه خبرة وأفكار مختلفة، والحمد لله بإمكاننا التأقلم معه بسرعة، وإن شاء الله تظهر نتائج هذا العمل في المباريات المقبلة».

وشدد جشك على أن هدف خورفكان يجب ألّا يتوقف عند احتلال مركز في وسط الترتيب، مؤكداً ثقته بالمجموعة الحالية، وقال: «عندي ثقة كبيرة في الفريق والمجموعة الموجودة، وطموحنا أكبر من مجرد البقاء أو إنهاء الموسم في وسط الترتيب، لكن نعرف أن الموسم طويل، ونحتاج إلى أن نمضي مباراة بمباراة ونحصد أكبر عدد ممكن من النقاط».

وختم جشك بتوجيه الشكر إلى جماهير خورفكان، التي واصلت مساندة الفريق رغم البداية الصعبة، وقال: «جمهور خورفكان يستحق منا كل الشكر، ووقوفه معنا بعد الخسارتين كان شيئاً مهماً جداً بالنسبة لنا، ووجوده وتشجيعه يعطينا دافعاً كبيراً، وإن شاء الله نحقق له السعادة أكثر في المباريات المقبلة ونرد له ثقته داخل الملعب».