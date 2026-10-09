جاردين: لا يوجد فريق فقد لاعبين أكثر من شباب الأهلي خلال التوقف الدولي

أكد مدرب شباب الأهلي، البرازيلي أندريه جاردين، أن «فرسان دبي» واجه ظروفاً استثنائية خلال فترة التوقف الدولي، بسبب غياب عدد كبير من لاعبيه في بطولة كأس رابطة المحترفين التي دفعته لتجربة خيارات فنية مختلفة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لا أعتقد أن هناك فريقاً فقد عدداً من لاعبيه خلال فترة التوقف الدولي أكثر منا، ورغم هذه الظروف، خرجنا بخمس نقاط من ثلاث مباريات، بعدما حققنا فوزاً واحداً وتعادلين، محافظين على سجلنا خالياً من الهزائم».

وأضاف: «رغم هذه الظروف، نجحنا في المحافظة على سجلنا دون خسارة خلال المباريات الثلاث، وحققنا الفوز وجمعنا نقاطاً تضعنا ضمن المراكز المؤهلة، وهو أمر إيجابي بالنسبة لنا».

ويحتل شباب الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة، من فوز على يونايتد 2-1، وتعادلين مع حتا 2-2، والنصر 1-1.

وتحدث مدرب شباب الأهلي عن مواجهة يونايتد الخميس، مشيراً إلى أن فريقه واجه منافساً منظماً يتمتع باستقرار فني، لكنه نجح في تنفيذ الخطة الموضوعة للمباراة، خصوصاً على صعيد التنظيم الدفاعي واستغلال سرعة اللاعبين في الهجمات المرتدة.

وأوضح: «أعتقد أن خطة اللعب نجحت، فقد حاولنا تقليل المسافات بين اللاعبين في الحالة الدفاعية، والاستفادة من المساحات المتاحة للهجمات المرتدة، وكانت لدينا أفضل الفرص للتسجيل خلال المباراة».

وأقر جاردين بوجود بعض الأخطاء الدفاعية التي تسببت في شعور الفريق بعدم الأمان خلال فترات من اللقاء، لكنه شدد على أن شباب الأهلي حافظ على قدرته على التحكم في مجريات المباراة، حتى عندما لم تكن الكرة بحوزته.