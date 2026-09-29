أرقام «الأبيض» تتكلم.. صدارة بـ 7 أهداف وشباك نظيفة

فرض المنتخب الوطني لكرة القدم نفسه بقوة في انطلاقة «خليجي 27»، بعدما حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي مبكراً، واعتلى صدارة المجموعة الثانية بست نقاط كاملة، مستفيداً من بداية مثالية وضعته في مقدمة عدد من المؤشرات الهجومية والدفاعية في البطولة، قبل المواجهة المرتقبة أمام قطر غداً في ختام دور المجموعات.

ويتصدر «الأبيض» مجموعته بفارق الأهداف أمام المنتخب القطري، إذ يمتلك المنتخبان ست نقاط من انتصارين، إلا أن المنتخب الوطني سجل سبعة أهداف دون أن تهتز شباكه، مقابل ثلاثة أهداف لقطر.

ولا تتوقف أفضلية المنتخب عند صدارة المجموعة، إذ تكشف الأرقام عن حضور قوي في أكثر من جانب، بعدما سجل سبعة أهداف في أول مباراتين، ليملك أقوى هجوم في البطولة حتى الآن، إلى جانب خروجه بشباك نظيفة في المباراتين، وهو ما يعكس التوازن بين الفاعلية الهجومية والانضباط الدفاعي.

ويأتي المنتخب الوطني كذلك في مقدمة المنتخبات من حيث صناعة الفرص المؤثرة، بعدما سجل لاعبوه ست تمريرات حاسمة، وهو الرقم الأعلى بين المنتخبات المشاركة، مقابل أربع للعراق، وثلاث للسعودية، وتمريرتين لقطر.

ويبرز الثنائي برونو وماركوس ميلوني في صدارة قائمة صناع الأهداف برصيد تمريرتين حاسمتين لكل منهما، بالتساوي مع السعودي صالح أبوالشامات، فيما يملك عدد من اللاعبين تمريرة حاسمة واحدة.

وعلى مستوى المحاولات الهجومية، سدد لاعبو المنتخب الوطني 32 مرة خلال مباراتين، وهو رقم يضع الأبيض بين أكثر المنتخبات نشاطاً هجومياً، خلف السعودية التي سجلت 36 تسديدة، بينما يتفوق المنتخب الإماراتي في تحويل حضوره الهجومي إلى أهداف، بعدما وصل إلى الشباك سبع مرات.

وتظهر الأرقام كذلك التنوع في الحلول الهجومية للأبيض، إذ يوجد نيكولاس خيمينيز ضمن صدارة هدافي البطولة برصيد هدفين، إلى جانب الكويتي يوسف السليمان والسعودي فراس البريكان، فيما سجل كل من جيلهيرمي بالا وعلي صالح ولوانزينهو هدفاً، ليؤكد المنتخب عدم اعتماده على لاعب واحد في عملية التسجيل.

ويدخل الأبيض مواجهته الأخيرة في المجموعة أمام قطر بعدما ضمن المنتخبان التأهل إلى نصف النهائي، لتتحول المباراة إلى صراع مباشر على صدارة المجموعة الثانية، إذ يتساويان بست نقاط، بينما تمنح الأرقام الحالية المنتخب الوطني الأفضلية بفارق الأهداف.

وتحمل المواجهة اختباراً جديداً لقوة الأبيض، خصوصاً أن قطر بدورها حققت العلامة الكاملة في أول جولتين، إلا أن المنتخب الوطني يدخل اللقاء بأفضل حصيلة هجومية في المجموعة، وأقوى فارق أهداف، وشباك لم تستقبل أي هدف حتى الآن.

وبعيداً عن حسابات التأهل التي حُسمت، ستكون المباراة فرصة للأبيض لتأكيد الأرقام التي حققها خلال أول جولتين، وإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة وصدارة المجموعة، قبل الانتقال إلى مرحلة خروج المغلوب.