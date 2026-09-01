منتخب «الدراجات» يختتم معسكر سويسرا استعداداً للاستحقاقات المقبلة

اختتم المنتخب الوطني للدراجات معسكره التدريبي في سويسرا، بمشاركة اللاعبين فلاح النعيمي وسلطان الحمادي وعفراء المجر، ضمن برنامج الإعداد للموسم والاستحقاقات المقبلة، وشهد المعسكر تدريبات مكثفة ومشاركة في سباقات تحضيرية ضمن الخطة التدريبية للمنتخب.

وقالت مدربة منتخب الإمارات، ربا حيلاني، لـ«الإمارات اليوم»: «المعسكر كان ناجحاً وحقق الأهداف التي وضعها الجهاز الفني، وحرصنا خلال الفترة الماضية على تنفيذ برنامج تدريبي متكامل، يجمع بين التدريبات والمشاركة في السباقات، حيث خاض فلاح النعيمي وسلطان الحمادي سبعة سباقات تحضيرية، كانت جزءاً من خطة الإعداد وهدفت إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات المقبلة».

وأضافت: «عاد فلاح النعيمي إلى الإمارات بعد ختام المعسكر، وسيواصل برنامجه التدريبي استعداداً للسباقات المقبلة، بينما يستكمل سلطان الحمادي برنامجه من خلال المشاركة في سباقين في بلجيكا، قبل التوجه للمشاركة في بطولة العالم لفئة الشباب، ونسعى إلى استثمار الفترة المقبلة للوصول به إلى أفضل جاهزية ممكنة».

وتابعت حيلاني: «بالنسبة لمنتخب السيدات، نواصل حالياً معسكراً تدريبياً يمتد شهراً، بمشاركة صفية وزهراء وملاك ومروة، ضمن برنامج الإعداد للموسم والاستحقاقات المقبلة. وتمثل دورة الألعاب الآسيوية أحد أهم أهدافنا في المرحلة المقبلة، حيث ستشارك فيها صفية وزهراء ومروة، وبعدها مباشرةً نستعد للمشاركة في البطولة العربية المقررة في سورية، إلى جانب عدد من السباقات والاستحقاقات الأخرى التي يتضمنها برنامج المنتخب».

وأكدت أن «الفترة الحالية مهمة جداً في تجهيز اللاعبات، ونعمل على تطوير مستواهن الفني والبدني والاستفادة من المعسكر بالشكل الأمثل، بما يساعدهن على الوصول إلى أفضل جاهزية قبل دورة الألعاب الآسيوية والبطولة العربية، على أن يتم تقييم المرحلة المقبلة، وتحديد بقية الاستحقاقات وفق برنامج المنتخب».