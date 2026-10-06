ذهبية وفضية للدرّاجات الإماراتية في البطولة العربية

استهل منتخب الدرّاجات مشاركته في البطولة العربية، المقامة حالياً في سورية، بحصد ميداليتين (ذهبية وفضية)، في منافسات الفِرَق ضد الساعة، ليحقق بداية قوية في اليوم الأول من البطولة التي تستمر حتى 13 أكتوبر الجاري.

وتُوِّج منتخب الشباب بالميدالية الذهبية في سباق الفِرَق ضد الساعة لمسافة 45.5 كيلومتراً، بعدما سجل زمناً قدره 58:30 دقيقة، متفوقاً على المنتخب السوري الذي حلَّ ثانياً بزمن 1:01 ساعة، فيما جاء المنتخب اللبناني ثالثاً بزمن 1:06 ساعة.

وأضاف منتخب الناشئين الميدالية الفضية في سباق الفِرَق ضد الساعة لمسافة 22.7 كيلومتراً، مسجلًا 30:31 دقيقة، خلف المنتخب الأردني صاحب المركز الأول بزمن 29:58 دقيقة، فيما جاء المنتخب السوري ثالثاً بزمن 33:53 دقيقة.

وجاء إنجاز منتخب الناشئين رغم تعرض أحد درّاجيه للسقوط خلال السباق، إلا أن الفريق واصل المنافسة، ونجح في إنهاء السباق بالمركز الثاني.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة ببعثة كبيرة تنافس في ست فئات، تضم الرجال، والسيدات، وتحت 23 عاماً، والشباب، والشابات، والناشئين، ويترأس البعثة مدير المنتخبات الوطنية، محمد بن شفيع، فيما يضم الجهاز الفني المدربين علي الحساني، وبدر علي ثاني، وروبا حيالني، إلى جانب الفنيين ساجيت وجون.