بوعصيبة: جاهزون لتحدي «الآسياد».. وثقتنا كبيرة بدراجي الإمارات

أكد رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، منصور بوعصيبة، أن المنتخب الوطني أنهى مرحلة مهمة من استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية باليابان، مشيراً إلى أن فترة الإعداد الطويلة والمعسكر الخارجي والمشاركات التي خاضها الدراجون أسهمت في رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية قبل الاستحقاق القاري.

وتضم بعثة المنتخب إلى اليابان ثمانية دراجين، حيث يشارك محمد المطيوعي وعبدالله الحمادي وعبدالله جاسم في منافسات الطريق، فيما يخوض أحمد المنصوري ومحمد المطيوعي وعبدالله الحمادي منافسات المضمار، بينما تمثل صفية الصايغ وزهراء حسين المنتخب في منافسات السيدات.

وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا ثقة كبيرة بالدراجين المشاركين، خصوصاً بعد فترة إعداد قوية وممتدة، حرصنا خلالها على توفير أفضل الظروف الممكنة للمنتخب. المعسكر الخارجي كان مهماً جداً، ولم يقتصر على التدريبات فقط، وإنما تضمّن المشاركة في سباقات قوية منحت اللاعبين احتكاكاً حقيقياً، وساعدت الجهاز الفني على تقييم مستوياتهم، والوصول بهم إلى الجاهزية المطلوبة».

وأضاف: «دورة الألعاب الآسيوية من أكبر الاستحقاقات القارية، والمنافسة فيها ستكون قوية للغاية، في ظل وجود منتخبات ودراجين على مستوى عالمي، ولذلك تعاملنا مع مرحلة الإعداد بأهمية كبيرة. هدفنا أن يظهر منتخب الإمارات بالصورة التي تعكس التطور الذي تشهده رياضة الدراجات في الدولة، وأن يقدم اللاعبون أفضل مستوياتهم في المنافسات». وتابع: «لدينا مشاركة في الطريق والمضمار، وهو ما يمنح المنتخب أكثر من فرصة لتحقيق نتائج إيجابية. الدراجون قدموا مستويات جيدة خلال فترة الإعداد، والآن ننتظر منهم ترجمة هذا العمل داخل المنافسات. ثقتنا كبيرة بقدراتهم، والأهم أن يدخل كل لاعب سباقه بتركيز كامل وبطموح تقديم أقصى ما لديه».