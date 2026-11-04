سعيد عزت: افتقدنا التركيز أمام الهلال ودفعنا الثمن بهدفين

أكد لاعب شباب الأهلي سعيد عزت أن فريقه دفع ثمن غياب التركيز في مناسبتين خلال مواجهة الهلال السعودي، ما تسبب في استقبال هدفين والخروج بالخسارة، مشيراً إلى ضرورة التعلم من الأخطاء واستعادة الانتصارات في المباريات المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال سعيد عزت في تصريحات صحافية عقب المباراة: «نشعر بخيبة أمل كبيرة، فالنتيجة سيئة بالنسبة لنا، وحاولنا تقديم أفضل ما لدينا، لكننا افتقدنا التركيز في مناسبتين، فعاقبنا الهلال بتسجيل هدفين. هذه كرة القدم، وعلينا التعلم من أخطائنا».

وأضاف: «أهنئ الهلال على الفوز، فهو أحد أقوى الفرق في آسيا، لكن علينا الآن التفكير في المباراة المقبلة والعمل على تصحيح الأخطاء».

وعن تأثير الخسارة في مشوار شباب الأهلي بالبطولة، قال: «حققنا ثلاثة انتصارات، لكن هذا لا يعني أن نسترخي، فكل الفرق تسعى للتقدم في الترتيب. يجب أن نكون أكثر تركيزاً وفاعلية، وأن نواصل حصد النقاط خلال المباريات المتبقية، حتى نحقق أهدافنا في البطولة»