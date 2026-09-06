بوعصيبة: مونديال كندا محطة مهمة لبناء جيل جديد من دراجي الإمارات

أكد رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، منصور بوعصيبة، أن مشاركة أربعة من دراجي المنتخب الوطني في بطولة العالم بكندا تُمثل محطة مهمة في برنامج إعداد وتطوير العناصر الواعدة، مشيراً إلى أن الاحتكاك بأفضل الدراجين في العالم يمنح لاعبي فئتي الشباب وتحت 23 عاماً خبرات لا يمكن تعويضها، ويسهم في تجهيزهم للاستحقاقات الكبرى المقبلة.

ويُشارك منتخب الإمارات في بطولة العالم بكندا، خلال الفترة من 8 إلى 26 سبتمبر، بأربعة دراجين، هم محمد العليلي وحارب المرزوقي في فئة تحت 23 سنة، وسيف الغاوي وسلطان الحمادي في فئة الشباب، وذلك بعد فترة إعداد خارجية خاض خلالها دراجو المنتخب تدريبات وسباقات بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية.

وقال بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «ننظر إلى المشاركة في بطولة العالم باعتبارها جزءاً مهماً من مشروع إعداد دراجينا للمستقبل، خصوصاً أن الرباعي المشارك ينتمي إلى فئتي الشباب وتحت 23 عاماً، وهما من أهم المراحل في تكوين الدراج والوصول به إلى المستوى الذي يؤهله للمنافسة مستقبلاً في أكبر البطولات».

وأضاف: «بطولة العالم تضم أفضل الدراجين، والمشاركة في هذا المستوى من المنافسات تمنح لاعبينا فرصة مهمة للاحتكاك واكتساب الخبرة، والتعرف إلى المستوى الحقيقي للسباقات العالمية، وهو أمر نحرص عليه ضمن خطة الاتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية».

وأشار بوعصيبة إلى أن الهدف لا يرتبط فقط بالنتائج في بطولة واحدة، وإنما ببناء قاعدة من الدراجين القادرين على تمثيل الإمارات في الاستحقاقات الكبرى خلال السنوات المقبلة. وقال: «بالتأكيد نطمح إلى تحقيق أفضل النتائج، لكننا في الوقت نفسه ننظر إلى الصورة الأكبر. نريد بناء جيل يمتلك الخبرة والثقة والقدرة على المنافسة الدولية، وهذا يتطلب الاستمرار في المعسكرات الخارجية والسباقات القوية والوجود في البطولات العالمية».

وأوضح رئيس اتحاد الدراجات أن المنتخب خاض برنامج إعداد خارجياً خلال الفترة الماضية، بهدف توفير أكبر قدر من الاحتكاك للدراجين ورفع مستوياتهم الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات المقبلة.

وأكد رئيس اتحاد الدراجات ثقته بالرباعي المشارك، قائلاً: «لدينا عناصر واعدة، ونتمنى أن يقدم محمد العليلي وحارب المرزوقي وسيف الغاوي وسلطان الحمادي، المستوى الذي يعكس تطور الدراجات الإماراتية. وجود أربعة دراجين في بطولة العالم خطوة مهمة بالنسبة لنا، ونتطلع إلى أن يستفيدوا من التجربة بأكبر قدر ممكن».