كوزمين يعود إلى الشارقة لمواجهة «الملك»

تُستكمل مباريات الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، اليوم، بإقامة ثلاث مواجهات تتباين حساباتها، إذ يستقبل الشارقة ضيفه الجزيرة في قمة تشهد عودة الروماني أولاريو كوزمين لمواجهة فريقه السابق «الملك» مجدداً، ويتصارع عجمان وبني ياس على مواصلة الانطلاقة المثالية، بينما يسعى الوحدة والظفرة إلى إنقاذ بدايتهما المتعثرة.

الشارقة - الجزيرة

سيكون استاد الشارقة، في الساعة 7:45 مساء، مسرحاً لمواجهة قمة الشارقة وضيفه الجزيرة، في مواجهة تحمل خصوصية إضافية للمدرب الروماني، أولاريو كوزمين، الذي يلتقي فريقه السابق «الملك» للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما حسم الجزيرة لقاء الجولة الثانية من الدوري بهدفين من دون رد.

ويمتلك الشارقة ثلاث نقاط، ويدرك صعوبة مهمته أمام منافس استهل البطولة بصورة مثالية، لاسيما أن «الملك» لم يسبق له الفوز على الجزيرة في كأس الرابطة على ملعبه، إذ انتهت المواجهات الأربع السابقة بينهما في الإمارة الباسمة بتعادلين وخسارتين، أما الجزيرة فيدخل المواجهة بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط، متطلعاً إلى مواصلة بدايته القوية، وتحقيق فوزه الرابع توالياً خارج أرضه في المسابقة، بعدما خرج بشباك نظيفة في مبارياته الثلاث الأخيرة.

الوحدة - الظفرة

يخوض الوحدة، متذيل الترتيب من دون نقاط، اختباراً صعباً عندما يستضيف الظفرة، في الساعة 5:10 مساء، على استاد آل نهيان في لقاء يدخله «أصحاب السعادة» تحت ضغط البداية المتعثرة، بعد خسارتهم أول مباراتين، ما يجعل الفوز مطلباً ملحاً لتفادي اتساع الفجوة مع فِرَق المقدمة.

ويأمل الوحدة استعادة توازنه ووضع حد لنتائجه السلبية، بعدما أخفق في الفوز خلال مبارياته الثلاث الأخيرة على أرضه في المسابقة، مكتفياً بتعادلين وخسارة. ولا يختلف وضع الظفرة كثيراً، إذ خسر بدوره في الجولتين الأولى والثانية ما جعله بلا نقاط، ما يضاعف أهمية المواجهة بالنسبة إليه، خصوصاً أن تعثره سيطيل سلسلته السلبية بعدما تلقى ست هزائم متتالية في كأس الرابطة.

عجمان - بني ياس

تتجه الأنظار إلى استاد راشد بن سعيد، في الساعة 5:10 مساء، حيث يلتقي عجمان وبني ياس في قمة تجمع صاحبَي العلامة الكاملة، بعدما حصد كلٌّ منهما ست نقاط من انتصارين.

ويعيش «البرتقالي» انطلاقة مميّزة بعد فوزه على الشارقة والعين، ما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل مواجهة بني ياس، وفي المقابل يأمل بني ياس في مواصلة انطلاقته القوية تحت قيادة المدرب الوطني حسن العبدولي، مستنداً إلى تشكيلة أظهرت شخصية قوية ومستوى مميّزاً في الجولتين الماضيتين.