أول انتصار لـ"حامل اللقب".. الوحدة يوقف نزيف النقاط ويكسب الظفرة

أوقف الوحدة حامل لقب كأس رابطة المحترفين لكرة القدم سلسلة هزائمه، وحقق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه الظفرة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وجاء الانتصار ليمنح «العنابي» أول ثلاث نقاط في مشواره، بعدما استهل حملة الدفاع عن لقبه بالخسارة أمام الجزيرة بهدف دون مقابل، ثم سقط أمام بني ياس بنتيجة 1-3 في الجولة الثانية.

في المقابل، ازدادت متاعب الظفرة الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي، بعد هزيمتيه أمام بني ياس 1-3 والشارقة 1-2.

وفرض الوحدة أفضليته مبكراً، وافتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عن طريق براهيما ديارا، الذي أطلق تسديدة قوية هزت شباك الضيوف، ومنحت أصحاب الأرض أفضلية مبكرة.

وتعقدت مهمة الظفرة في الدقيقة 36، بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعبه دومينيك ميندي، إثر تدخل قوي على لاعب الوحدة فاكوندو دانيال، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل الوحدة أفضليته العددية ليعزز تقدمه في الدقيقة 80، عندما توغل كريستيان بينتيكي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس عيسى أحمد الهوتي، مؤكداً فوز «أصحاب السعادة» وحصدهم أول ثلاث نقاط في البطولة.