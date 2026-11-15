الجزيرة يواجه بني ياس.. وشباب الأهلي يصطدم بكلباء

تُختتم اليوم، منافسات الجولة الرابعة من كأس المحترفين لكرة القدم بإقامة أربع مواجهات، تحمل أهمية كبيرة في حسابات التأهل إلى الدور ربع النهائي، مع اقتراب مرحلة المجموعات من محطاتها الأخيرة.

وتنطلق مباريات الفترة الأولى عند الساعة 4:50 مساءً، بلقاء يونايتد والشارقة، فيما يستضيف الوحدة فريق خورفكان. وتُستكمل المواجهات عند الساعة 7:30 مساءً، عندما يلتقي الجزيرة مع بني ياس على استاد محمد بن زايد، فيما يحل شباب الأهلي ضيفاً على كلباء في استاد كلباء.

يونايتد - الشارقة

ويتطلع يونايتد إلى استثمار مواجهته أمام الشارقة لتحقيق فوز يعزز حظوظه في التقدم بجدول الترتيب، والابتعاد عن المركز العاشر الذي يحتله حالياً برصيد ثلاث نقاط. ويأمل يونايتد أن تُشكل البطولة فرصة لاستعادة توازنه والعودة إلى النتائج الإيجابية، خصوصاً أن الفوز سيمنحه دفعة مهمة في الجولتين المتبقيتين.

في المقابل، يدخل الشارقة اللقاء وفي رصيده أربع نقاط بالمركز السابع، متطلعاً إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتثبيت موقعه بين الثمانية الأوائل، رغم غياب عدد من لاعبيه لارتباطاتهم بالمنتخب الوطني، إذ يعول الفريق على خبرة العناصر المتاحة، وفي مقدمتها إيغور ولابا كودجو وماجد حسن والحارس عادل الحوسني، للخروج بنتيجة تعزز موقفه في سباق التأهل وتجنبه الحسابات المعقدة.

الوحدة - خورفكان

ويخوض الوحدة مواجهة خورفكان بطموح حصد النقاط الثلاث وتحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يمتلك ثلاث نقاط، ويحتاج إلى نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى ربع النهائي.

ويملك العنابي أفضلية في المواجهات المباشرة بين الفريقين، بعدما حقق انتصارين مقابل فوز واحد لخورفكان وتعادل، ما يمنحه دفعة إضافية قبل اللقاء.

وعلى الجانب الآخر، يدخل خورفكان المباراة من دون رصيد، بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية، ما يجعله مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية لإبقاء آماله قائمة في المنافسة. ويواجه الفريق تحدياً على المستوى الهجومي، بعدما سجل أقل عدد من التسديدات على المرمى في البطولة بإجمالي 16 تسديدة، الأمر الذي يضع تحسين الفاعلية الهجومية ضمن أبرز أولوياته إذا أراد العودة بنتيجة تعيد إليه الأمل.

الجزيرة - بني ياس

ويستضيف الجزيرة نظيره بني ياس في مواجهة مباشرة بين فريقين يفصل بينهما نقطة واحدة، إذ يحتل الأول المركز الرابع برصيد سبع نقاط، مقابل ست نقاط لبني ياس صاحب المركز الخامس، ما يضاعف أهمية المباراة في سباق التأهل إلى الدور ربع النهائي. ويدخل الجزيرة اللقاء بأفضلية معنوية ودفاعية، بعدما حافظ على نظافة شباكه في مبارياته الثلاث الأولى، ليقدم مؤشراً على تماسك منظومته الخلفية وقدرته على الحد من خطورة المنافسين. من جانبه، يطمح بني ياس إلى استغلال تقارب النقاط وانتزاع الفوز خارج ملعبه، بما يتيح له تجاوز منافسه في الترتيب، أو على الأقل المحافظة على موقعه ضمن دائرة المنافسة.

كلباء - شباب الأهلي

ويخوض شباب الأهلي مواجهة كلباء بشعار عدم التفريط في مزيد من النقاط، إذ يمتلك خمس نقاط مقابل أربع لكلباء، ما يجعل الفوز مطلباً مشتركاً للفريقين من أجل تحسين موقعيهما والاقتراب من المراكز المؤهلة إلى ربع النهائي. ويتطلع «فرسان دبي» إلى العودة بالنقاط الثلاث ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، مستندين إلى أفضلية تاريخية في مواجهاتهم السابقة أمام كلباء بالبطولة، إذ لم يتعرضوا للخسارة خلال خمس مباريات، حققوا خلالها فوزاً واحداً وأربعة تعادلات، وهي حصيلة تمنحهم أفضلية معنوية قبل المواجهة.

في المقابل، يأمل كلباء الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لوضع حد لهذه الأفضلية وتحقيق انتصار يمنحه فرصة تجاوز منافسه في الترتيب.