صحيفة رومانية: مواجهة حتا قد تكون حاسمة لمستقبل إيسايلا مع بني ياس

سلطت صحيفة «سبورت» الرومانية، الضوء على البداية الصعبة للمدرب الروماني دانيال إيسايلا مع بني ياس، معتبرة أن مواجهة حتا اليوم في الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، ستكون بمثابة اختبار حاسم لمستقبل المدرب مع «السماوي» بعد البداية الصعبة للفريق، والتي وضعته تحت ضغط متزايد بعد ثلاث هزائم متتالية أبقته من دون نقاط.

ورأت الصحيفة أن مواجهة حتا تمثل فرصة لإيسايلا من أجل إنقاذ موقفه، خصوصاً أن المنافس يعيش بدوره بداية متعثرة، ويحتل المركز الأخير من دون نقاط، بعدما خسر مبارياته الثلاث أمام الجزيرة 0-2، وعجمان 3-4، والشارقة 0-3. ويقبع بني ياس ضمن ثلاثة فرق لم تحصد أي نقطة حتى الآن، بعدما خسر أمام حامل اللقب العين 2-4، ويونايتد بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو 2-3، ثم الوحدة 1-2، ما جعل الفريق يدخل الجولة الرابعة تحت ضغط البحث عن أول نقطة، وأول انتصار في الموسم.

وذكرت الصحيفة أن بني ياس عانى في الموسم الماضي سلسلة هزائم متتالية، بعدما عجز عن تحقيق الفوز في أول ست جولات، قبل أن تتم إعادة إيسايلا إلى منصبه، ليسهم المدرب الروماني في إنقاذ الفريق من الهبوط.

ويحتاج بني ياس إلى استثمار المواجهة لتغيير مسار البداية، لأن خسارة جديدة قد تعني استمرار الفريق من دون نقاط بعد أربع جولات، وتزيد من صعوبة موقف إيسايلا، خصوصاً مع دخول الموسم مرحلة تتزايد فيها أهمية النتائج بالنسبة للأجهزة الفنية.

. يحتل بني ياس المركز الأخير من دون نقاط، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى.