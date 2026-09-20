3 لقاءات في ختام الجولة الأولى لكأس «الرابطة»

تُختتم، اليوم، مباريات الجولة الأولى من النسخة الـ18 لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات، تجمع النصر ويونايتد على استاد آل مكتوم، والظفرة وبني ياس على استاد حمدان بن زايد، فيما تتجه الأنظار إلى استاد محمد بن زايد، الذي يحتضن «ديربي أبوظبي» بين الجزيرة وجاره الوحدة، حامل اللقب.

النصر – يونايتد

تتجه الأنظار عند الساعة 5:30 مساء اليوم إلى استاد آل مكتوم، الذي سيكون مسرحاً لمواجهة قوية بين النصر وضيفه يونايتد، في لقاء يجمع فريقين يتخذان من الملعب نفسه مقراً لمبارياتهما الرسمية، ما يمنح المواجهة طابعاً استثنائياً، إذ يخوضها كل طرف وكأنه يلعب على أرضه. وتعد مواجهة اليوم الأولى تاريخياً بين الفريقين في جميع المسابقات، ما يضفي عليها مزيداً من الإثارة، خصوصاً أن كليهما يدخلها بهدف واحد هو الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

الظفرة – بني ياس

يأمل الظفرة استثمار الأجواء الإيجابية التي أعقبت فوزه الأول في الدوري، عندما يستقبل بني ياس عند الساعة 8:15 مساء على استاد حمدان بن زايد، فيما يتطلع الضيف بدوره إلى تدشين مشواره في المسابقة بانطلاقة قوية.

ويحمل تاريخ المواجهات السبع السابقة بين الفريقين تفصيلاً نادراً، إذ غابت عنها نتيجة التعادل، فحقق «الفارس» أربعة انتصارات، مقابل ثلاثة لـ«السماوي»، بينما يتساوى الطرفان تهديفياً برصيد 11 هدفاً لكل منهما.

الجزيرة – الوحدة

يحتضن استاد محمد بن زايد عند الساعة 8:15 مساء «ديربي أبوظبي» الـ15 في كأس الرابطة، بين الجزيرة وضيفه الوحدة، حامل اللقب، في مواجهة يدخلها الفريقان بطموح حصد النقاط كاملة.

وتميل كفة المواجهات التاريخية لمصلحة «فخر أبوظبي»، الذي حقق تسعة انتصارات، مقابل فوزين فقط لـ«العنابي»، فيما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل، ويتفوق الجزيرة تهديفياً أيضاً برصيد 26 هدفاً، مقابل 15 للوحدة.

ويدرك أصحاب الأرض، بقيادة مدربهم الروماني أولاريو كوزمين، أن الفوز سيمهد لانطلاقة قوية للفريق في المسابقة، ويمنحه دفعة معنوية في مستهل المشوار.

وعلى الطرف الآخر، يستند الوحدة إلى سجل قوي على ملعب المباراة، بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في آخر ثلاثة لقاءات خاضها عليه في المسابقة.