شباك الجزيرة لا تهتز.. وصراع التأهل يشتعل في كأس المحترفين

أُسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس المحترفين، وسط صراع متزايد على بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي، بعدما عزّز الوصل صدارته بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وواصل الجزيرة مطاردته بفارق نقطتين، في بطولة شهدت تسجيل 82 هدفاً خلال 28 مباراة، بمعدل 2.93 هدف للمباراة الواحدة، فيما حافظت الفِرَق على نظافة شباكها في 11 مباراة.

واستمر الوصل في انطلاقته المثالية بتحقيق انتصاره الرابع على التوالي، بعدما حسم «ديربي دبي» أمام النصر بهدفين من دون رد، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة، ويؤكد تفوقه الهجومي بتسجيل 11 هدفاً، ليصبح صاحب أقوى هجوم في البطولة، إلى جانب امتلاكه أفضل فارق أهداف (+8)، بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط.

وفي المقابل، فرض الجزيرة نفسه منافساً قوياً على الصدارة، بعدما تغلب على بني ياس بهدف من دون رد، سجله فينيسيوس ميلو، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، محققاً ثلاثة انتصارات، وتعادلاً واحداً، والأبرز حفاظه على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي، ليصبح الفريق الوحيد الذي لم تستقبل شباكه أي هدف منذ انطلاق البطولة.

وحافظت ثلاثة فِرَق فقط على سجلها خالياً من الهزائم بعد مرور أربع جولات، يتقدمها الوصل الذي حقق العلامة الكاملة بأربعة انتصارات، يليه الجزيرة بثلاثة انتصارات وتعادل واحد، ثم شباب الأهلي الذي اكتفى بفوز واحد وثلاثة تعادلات، في مفارقة تعكس تباين النتائج بين الفِرَق الثلاثة رغم عدم تعرض أيٍّ منها للخسارة.

وشهدت الجولة تراجع عجمان إلى المركز الثالث برصيد تسع نقاط، بعد خسارته الأولى أمام الظفرة بهدف من دون رد، فيما بقي النصر بالمركز الرابع بسبع نقاط رغم خسارته أمام الوصل، بعدما حقق انتصارين وتعادلاً مقابل خسارة واحدة.

واشتدت المنافسة في وسط الترتيب، إذ تساوت ثلاثة فِرَق برصيد ست نقاط، هي بني ياس والوحدة وشباب الأهلي، في المراكز من الخامس إلى السابع، بينما جاء الشارقة ثامناً بخمس نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على كلباء التاسع، الذي يمتلك الرصيد نفسه، ما يعكس قوة المنافسة على المراكز الثمانية المؤهلة إلى ربع النهائي.

ونجح الوحدة في تحقيق فوز مهم على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى ست نقاط، فيما اكتفى شباب الأهلي بالتعادل مع كلباء بهدف لكل فريق، ليحافظ على سجله خالياً من الهزائم، لكنه حقق فوزاً واحداً فقط مقابل ثلاثة تعادلات.

وفي مواجهة أخرى، تعادل الشارقة مع يونايتد (1-1)، ليرفع الشارقة رصيده إلى خمس نقاط، مقابل أربع نقاط ليونايتد، فيما حقق الظفرة فوزه الأول على حساب عجمان، ليحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وشهدت الجولة أيضاً تحقيق العين انتصاره الأول على حساب حتا بهدف من دون رد، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الـ10، بعدما اكتفى بفوز واحد خلال أربع مباريات، في بداية متواضعة للفريق الذي يسعى إلى تحسين موقعه خلال الجولتين المتبقيتين.

أبرز أرقام البطولة بعد الجولة الرابعة

28 مباراة أُقيمت خلال أربع جولات.

82 هدفاً سجلتها الفِرَق.

2.93 هدف متوسط التسجيل في المباراة.

11 مباراة انتهت بشباك نظيفة.

ترتيب الهدافين

كيفن أرديلا (النصر): 3 أهداف.

مهدي طارمي (الوصل): هدفان.

ريناتو جونيور (الوصل): هدفان.

أبرز الأرقام الجماعية

أقوى هجوم: الوصل - 11 هدفاً.

أقوى دفاع: الجزيرة - لم يستقبل أي هدف.

أكثر الفِرَق فوزاً: الوصل - 4 انتصارات.

أكثر الفِرَق حصداً للنقاط: الوصل - 12 نقطة.

الفريق الوحيد من دون خسارة أو تعادل: الوصل.

الفريق الوحيد من دون نقاط: خورفكان - 4 هزائم.

العين: فوز واحد خلال 4 مباريات.