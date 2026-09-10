قمة العين والوصل.. بروفة آسيوية أخيرة

تتطلع أندية الجزيرة والعين والوصل وشباب الأهلي إلى تحقيق أهدافها المحلية في الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، التي تنطلق اليوم، واتخاذها بروفة أخيرة قبل الاستحقاق القاري المرتقب الأسبوع المقبل في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، ما يضاعف أهمية المواجهات ويضيّق هامش الخطأ أمام الفرق الأربعة.

وتُفتتح الجولة بثلاث مباريات، تتصدرها قمة العين والوصل، إلى جانب لقاء شباب الأهلي مع يونايتد، ومواجهة الجزيرة والنصر، وتُستكمل، غداً، بأربع مواجهات، إذ يستقبل الوحدة ضيفه الشارقة، ويلتقي حتا مع الظفرة، ويحلّ بني ياس ضيفاً على خورفكان، فيما يستضيف عجمان كلباء.

العين - الوصل

يستقبل العين، حامل اللقب، ضيفه الوصل، في الساعة 8:15 مساءً، على استاد هزاع بن زايد، في قمة الجولة ومواجهة مثالية لاختبار جاهزية الفريقين قبل دخولهما المعترك الآسيوي.

ويحتلّ العين المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الأربع، متأخراً عن الجزيرة بفارق الأهداف، ويأمل «الزعيم» مواصلة انطلاقته القوية قبل أن يستقبل النصر السعودي، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال آسيا للنخبة. وفي المقابل، يحتل الوصل المركز الثالث برصيد تسع نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على ثلاثة فرق تملك الرصيد نفسه، ويدخل القمة بحثاً عن انتصار يمنحه دفعة معنوية قبل مهمته القارية الصعبة.

وينتظر «الإمبراطور» اختبار محفوف بالمخاطر حين يحلّ ضيفاً على القادسية السعودي، بقيادة مدربه الإيرلندي بريندان رودجرز، يوم الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال آسيا للنخبة، لتتحوّل مواجهة العين إلى محطة مهمة لقياس جاهزيته قبل الموعد القاري.

يونايتد - شباب الأهلي

يحلّ شباب الأهلي الساعي إلى تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الجزيرة، ضيفاً ثقيلاً على يونايتد، في الساعة 5:40 مساءً، على استاد آل مكتوم.

وتمنح المباراة «فرسان دبي» فرصة لاستعادة الثقة محلياً واختبار جاهزيتهم قبل أولى خطواتهم القارية، فيما يتطلع يونايتد إلى مواصلة ظهوره اللافت وتعزيز حصيلته بنتيجة إيجابية جديدة.

ويحتل شباب الأهلي المركز الرابع برصيد تسع نقاط، خلف الوصل بفارق الأهداف، ويتطلع إلى استعادة نغمة الانتصارات قبل افتتاح مشواره الآسيوي باستضافة تراكتورسازي الإيراني، يوم الاثنين المقبل، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأما يونايتد فيخوض اللقاء وفي رصيده ست نقاط بالمركز الثامن، بعدما قدّم الفريق الصاعد مستويات لافتة منذ بداية الموسم، حتى في خسارته المثيرة أمام الشارقة 3-4 في الجولة الماضية، ما يمنحه قدراً من الثقة قبل مواجهة أحد أبرز فرق المسابقة.

الجزيرة - النصر

يخوض الجزيرة، متصدر الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن العين، اختباراً قوياً عندما يستقبل النصر، في الساعة 5:40 مساءً، على استاد محمد بن زايد.

وقدّم «فخر أبوظبي»، بقيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين، مستويات قوية قادته إلى الفوز في الجولات الأربع الأولى، محققاً هذا الإنجاز للمرة الأولى في تاريخ النادي بدوري المحترفين. وأكد الجزيرة قوته أمام منافسين مباشرين، بفوزه على الشارقة بهدفين نظيفين، ثم تغلبه على شباب الأهلي 3-1، ليعزز صدارته ويمنح انطلاقته مزيداً من الزخم.

وتُمثل مواجهة النصر الاختبار الأخير للجزيرة قبل عودته إلى الساحة الآسيوية، إذ يستهل مشواره في دوري أبطال آسيا 2 أمام غولغوهار سيرجان الإيراني، في لقاء يعيد «فخر أبوظبي» إلى المنافسات القارية بعد فترة من الغياب.

وعلى الطرف الآخر، يدخل النصر المواجهة في المركز التاسع بثلاث نقاط فقط، وهو مركز لا ينسجم مع تاريخ النادي وطموحاته، ما يضعه أمام ضرورة تصحيح المسار سريعاً، وقد يُشكل الفوز على المتصدر نقطة تحوّل تمنح «العميد» دفعة معنوية مهمة في بقية مشواره هذا الموسم.