سبتمبر يهدد بارتفاع حصيلة الإقالات.. 5 مدربين يواجهون مصير «النمر»

دخل خمسة مدربين في دوري المحترفين لكرة القدم شهر سبتمبر على وقع ضغوط مبكرة، فرضتها نتائج لا ترقى إلى مستوى التطلعات، وبعدما افتتح خورفكان مقصلة الإقالات بإنهاء خدمات المدرب الوطني، عبدالمجيد النمر، عقب جولتين فقط من انطلاق المسابقة، أصبح معدل الإقالات مرشحاً للارتفاع خلال الشهر الجاري.

ويكتسب سبتمبر أهمية مضاعفة، إذ يشهد إقامة الجولتين الرابعة والخامسة من الدوري، قبل الدخول في فترة توقف دولي طويلة، ما يمنح إدارات الأندية مساحة زمنية لاتخاذ قرارات فنية، واستثمار فترة التوقف في إعادة ترتيب الأوراق وتجهيز الفرق للعودة بصورة أكثر توازناً.

وتضم قائمة المدربين المطالبين بتصحيح المسار، مدرب الوحدة، البرازيلي بريكليس شاموسكا، ومدرب كلباء، الإسباني فيكتور سانشيز، ومدرب بني ياس، الروماني دانييل إيسايلا، ومدرب حتا، الصربي ألكسندر إيليتش، ومدرب الظفرة، الكرواتي ألين هورفات.

شاموسكا والوحدة.. بداية لا تشبه «العنابي»

يجد البرازيلي بريكليس شاموسكا نفسه أمام بداية صعبة مع الوحدة، بعدما اكتفى الفريق بالمركز التاسع برصيد ثلاث نقاط عقب ثلاث جولات، إثر خسارتين أمام عجمان 2-3 والنصر صفر-1، قبل أن يحقق فوزاً شاقاً على بني ياس في الجولة الثالثة 2-1.

وتضع هذه الحصيلة مدرب «العنابي» أمام اختبار حقيقي خلال سبتمبر، خصوصاً أن سقف طموحات الفريق أعلى بكثير من موقعه الحالي، ما يجعل الجولتين المقبلتين فرصة مهمة لاستعادة الإيقاع وتصحيح المسار، وتخفيف الضغوط المحيطة بالجهاز الفني.

سانشيز وكلباء.. ضغط لا يهدأ

لا تبدو مهمة الإسباني فيكتور سانشيز أقل تعقيداً مع كلباء، إذ يحتل الفريق المركز الـ11 بنقطة واحدة، حصدها من التعادل مع النصر 2-2، مقابل خسارتين أمام الوصل صفر-3 ويونايتد 1-4.

وتنتظر إدارة كلباء مؤشرات تحسّن واضحة في الأداء والنتائج خلال سبتمبر، بعدما أصبح استمرار نزيف النقاط مرشحاً لرفع مستوى الضغوط على الجهاز الفني، خصوصاً إذا لم تتغير الصورة في الجولتين المقبلتين.

إيسايلا وبني ياس.. كابوس البدايات

يقبع بني ياس في المركز الـ12 من دون نقاط، بعد خسارته مبارياته الثلاث أمام العين 2-4، ويونايتد 2-3، والوحدة 1-2، في مشهد يعيد إلى الأذهان بدايته الصعبة في الموسم الماضي، حين مرّ بسلسلة من ست مباريات متتالية بلا فوز أو تعادل.

لذلك، يبدو سبتمبر محطة مفصلية أمام الروماني دانييل إيسايلا لتغيير الصورة قبل اتساع دائرة الخطر، خصوصاً أن الفريق لم ينجح حتى الآن في حصد أي نقطة، ما يجعل هامش الخطأ أكثر ضيقاً مع استمرار المسابقة.

إيليتش وحتا.. ضغط الصاعد

يواجه الصربي ألكسندر إيليتش موقفاً لا يقل صعوبة مع حتا العائد إلى دوري المحترفين، بعدما بقي الفريق في المركز الـ13 من دون نقاط، بخسائره أمام الجزيرة صفر-2، وعجمان 3-4، والشارقة صفر-3.

ويحتاج حتا إلى نتيجة إيجابية سريعة توقف البداية السلبية وتمنح الفريق دفعة معنوية، خصوصاً أن استمرار الخسائر قد يضع الجهاز الفني أمام مراجعة مبكرة، ويجعل فترة التوقف محطة محتملة لإعادة تقييم المشهد الفني.

هورفات والظفرة.. إنذار مبكر

يعيش مدرب الظفرة، الكرواتي ألين هورفات، واحدة من أصعب البدايات، بعدما احتل الفريق المركز الأخير من دون نقاط، إثر ثلاث هزائم أمام الشارقة 1-3، وشباب الأهلي صفر-2، وخورفكان صفر-2.

وتتضاعف الضغوط على الظفرة في ظل حساسية موقفه المبكر، خصوصاً أن الموسم الماضي شهد معاناة طويلة في صراع البقاء حُسمت في الأمتار الأخيرة، ما يفرض على الإدارة التعامل سريعاً مع المؤشرات السلبية قبل أن تتعقد الحسابات.