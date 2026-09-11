الوحدة والشارقة في القمة الـ 33.. والعبدولي يواجه الماضي  

تُختتم اليوم منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم بأربع مواجهات، تتصدرها قمة الوحدة والشارقة، فيما يتطلع حتا إلى مواصلة صحوته أمام الظفرة، ويستقبل خورفكان بني ياس في لقاء يحمل خصوصية لمدرب «السماوي» حسن العبدولي أمام فريقه السابق، بينما يسعى عجمان إلى تعزيز انطلاقته التاريخية حين يواجه كلباء.

الوحدة - الشارقة

يحتضن استاد آل نهيان، في الساعة 8:15 مساء، المواجهة الـ33 بين الوحدة والشارقة، في قمة يتطلع خلالها الفريقان إلى تعزيز موقعهما في جدول الترتيب، ويدخل «العنابي» المباراة وفي رصيده ست نقاط، حصدها من فوزين صعبين على بني ياس (2-1) والظفرة (1-0)، ويطمح إلى انتصار ثالث يدفعه إلى الأمام، ورغم فوز «أصحاب السعادة» في آخر مباراتين بالدوري، فإن الفريق لم يحقق ثلاثة انتصارات متتالية منذ سبتمبر وأكتوبر 2025.

وفي المقابل، يدخل «الملك» المواجهة بوضعية أفضل، بعدما جمع تسع نقاط، ويطمح إلى فوز يبقيه قريباً من الصدارة، ويُعزّز حضوره في سباق المنافسة.

وفاز الشارقة في آخر مباراتين بالمسابقة، لكنه لم يسجل ثلاثة انتصارات متتالية خلال موسم واحد منذ يناير 2025، كما خرج فائزاً من آخر مباراتين خارج أرضه، ويبحث اليوم عن انتصاره الثالث توالياً بعيداً عن ملعبه للمرة الأولى منذ موسم 2023-2024.

ويمتلك الوحدة الأفضلية في سجل المواجهات، إذ حقق 16 انتصاراً خلال 32 مباراة سابقة، مقابل ثمانية انتصارات للشارقة، فيما انتهت ثماني مباريات بالتعادل، وسجل «العنابي» 62 هدفاً، مقابل 36 هدفاً لـ«الملك».

حتا - الظفرة

يتطلع حتا إلى مواصلة صحوته عندما يستقبل الظفرة، في الساعة 5:40 مساء، على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، مستفيداً من دفعة فوزه الأول هذا الموسم، الذي حققه على حساب بني ياس في الجولة الماضية، لينهي سلسلة من ثلاث هزائم متتالية.

ويمتلك «الإعصار» ثلاث نقاط، ويسعى إلى استثمار الفرص المتاحة لحصد انتصار جديد يُعزّز موقفه في جدول الترتيب، غير أن الفريق يدخل اللقاء مثقلاً بسجل سلبي على أرضه، إذ لم يحقق الفوز في آخر 15 مباراة بالبطولة، بعدما خسر 11، وتعادل في أربع.

وعلى الطرف الآخر، يدخل الظفرة المباراة متذيلاً الترتيب من دون نقاط، وقد تضاعف الخسارة الضغوط على الجهاز الفني بقيادة الكرواتي ألين هورفات، وتضع مستقبله على المحك.

خورفكان - بني ياس

تتجه الأنظار إلى المدرب المواطن، حسن العبدولي، الذي يستهل مهمته مع بني ياس بمواجهة فريقه السابق خورفكان، في الساعة 5:40 مساء، على استاد صقر بن محمد القاسمي.

ويمتلك العبدولي معرفة واسعة بمنافسه، بعد أن قاد خورفكان في فترة شهدت نتائج لافتة، قبل انتهاء العلاقة بين الطرفين، في يناير الماضي، وانتقل بعدها إلى تدريب الوحدة، وقاده إلى التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين.

واختارت إدارة «السماوي» العبدولي لقيادة الفريق خلفاً للروماني دانيال إيسايلا، الذي أُقيل بعد الخسارة في الجولات الأربع الأولى، ويقبع الفريق في المركز قبل الأخير من دون نقاط.

وفي المقابل، يمتلك خورفكان ثلاث نقاط، ويتطلع إلى استثمار عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الثاني هذا الموسم.

عجمان - كلباء

يتطلع عجمان إلى مواصلة بدايته التاريخية عندما يستقبل كلباء، في الساعة 8:15 مساءً، على استاد راشد بن سعيد، بعدما حصد تسع نقاط في أول أربع جولات، وهي أعلى حصيلة للفريق في هذه المرحلة بدوري المحترفين.

ويدخل «البركان» اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد انتصاراته على الوحدة (2-1)، وحتا (4-3)، والنصر (2-1)، مؤكداً أن انطلاقته الحالية تختلف عن جميع مشاركاته السابقة.

أما كلباء فيخوض المواجهة وفي رصيده نقطة واحدة، حصدها من التعادل مع النصر في الجولة الافتتاحية، قبل أن يتلقى ثلاث هزائم متتالية.