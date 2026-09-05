اللقاء الـ 35 في المحترفين.. صدام «العلامة الكاملة» بين شباب الأهلي والجزيرة

تستكمل منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم اليوم بثلاث مواجهات تحمل حسابات متباينة، تتصدرها القمة المرتقبة بين شباب الأهلي وضيفه الجزيرة، في لقاء يجمع فريقين بـ«العلامة الكاملة»، فيما يبحث بني ياس وحتا عن أولى نقاطهما في المسابقة، بينما يستعيد الشارقة أمام يونايتد ذكريات الخروج المفاجئ من كأس رئيس الدولة في النسخة الماضية.

شباب الأهلي - الجزيرة

تتجه الأنظار في الساعة 8:15 مساءً إلى استاد راشد في دبي، الذي سيكون مسرحاً للقمة الواعدة بين شباب الأهلي وضيفه الجزيرة، في مواجهة تجمع متصدري جدول الترتيب برصيد تسع نقاط لكل فريق، ويبحث خلالها كل طرف عن فض الشراكة على القمة، وإقصاء منافس مباشر ولو مؤقتاً، ومواصلة البداية المثالية للموسم.

وتحمل المواجهة أفضلية تاريخية لشباب الأهلي، بعدما التقى الفريقان 34 مرة في دوري المحترفين، حقق خلالها «فرسان دبي» 18 انتصاراً، مقابل 10 انتصارات للجزيرة، وانتهت 6 مواجهات بالتعادل، وسجل الفريقان 122 هدفاً، بواقع 63 لشباب الأهلي و59 للجزيرة.

ويملك شباب الأهلي سجلاً قوياً أمام الجزيرة، إذ لم يخسر في آخر 8 مواجهات بين الفريقين في الدوري، محققاً 7 انتصارات مقابل تعادل واحد، كما فاز في آخر 5 مواجهات متتالية، ليكون أكثر فريق تحقيقاً للانتصارات على الجزيرة في المسابقة، وأكثر فريق هز شباكه بـ63 هدفاً.

ويعيش «فرسان دبي» بداية مثالية بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى، ويتطلع إلى الفوز في أول أربع مباريات من الموسم للمرة الخامسة في تاريخه، في خطوة ستعزز موقعه في الصدارة وتمنحه دفعة قوية في سباق المنافسة المبكر.

وعلى الطرف الآخر، يعيش الجزيرة بدوره بداية ذهبية، بعدما أصبح، عقب ثلاث جولات، أول فريق في تاريخ المسابقة يحقق الفوز في أول ثلاث مباريات من الموسم مع الحفاظ على نظافة شباكه في جميعها، ليقدم نفسه منافساً قوياً منذ البداية.

وتحمل المباراة الـ35 بين الفريقين في زمن المحترفين طابعاً خاصاً لمدرب الجزيرة، الروماني أولاريو كوزمين، الذي يعود إلى الملعب الذي شهد تحقيقه العديد من الإنجازات مع شباب الأهلي، إلا أن المدرب أثبت في الجولة الماضية أن العودة إلى «المناطق المألوفة» لا تعني سوى البحث عن النقاط، كما حدث عندما قاد الجزيرة للفوز على الشارقة، وهو الفريق الذي سبق له تدريبه أيضاً.

الشارقة - يونايتد

يطارد «شبح» خسارة كأس رئيس الدولة، فريق الشارقة عندما يستقبل يونايتد في الساعة 5:45 مساءً على استاد الشارقة، في مواجهة تستعيد ذكريات الخروج المفاجئ لـ«الملك» في الموسم الماضي من أغلى الكؤوس على يد المنافس ذاته، بركلات الترجيح 4-5، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويبحث الشارقة عن رد اعتباره أمام يونايتد، خصوصاً أن المواجهة تأتي في توقيت مهم من الموسم، إذ يملك «الملك» 6 نقاط، ويمنحه الفوز فرصة البقاء ضمن دائرة المنافسة في مقدمة جدول الترتيب، إلى جانب استعادة الثقة أمام منافس ترك ذكرى مؤلمة في آخر مواجهة بينهما.

في المقابل، يدخل يونايتد المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما جمع 6 نقاط، وفرض نفسه بين فرق المقدمة، إذ خسر مباراته الافتتاحية أمام الوصل 1-5، قبل أن ينتفض ويحقق انتصارين متتاليين على بني ياس 3-2 وكلباء 4-1.

ويملك يونايتد أرقاماً هجومية لافتة هذا الموسم، إذ يتمتع بأعلى نسبة دقة في التسديدات على المرمى، بواقع 67%، إلى جانب أعلى نسبة لتحويل التسديدات إلى أهداف، بلغت 29%، ما يعكس خطورة الفريق وقدرته على استغلال الفرص.

بني ياس - حتا

يحتضن استاد بني ياس في الساعة 5:45 مساءً مواجهة الهروب من القاع، عندما يستقبل بني ياس ضيفه حتا، في لقاء يجمع فريقين تعرضا للخسارة في الجولات الثلاث الأولى، ولايزالان يبحثان عن أول نقطة لهما في المسابقة.

وتمنح الظروف المتشابهة بين الفريقين المباراة أهمية مضاعفة، إذ يدرك كل طرف أن الفوز لن يمثل مجرد ثلاث نقاط، وإنما فرصة لاستعادة الثقة وفتح صفحة جديدة في الموسم، بينما قد يؤدي أي تعثر جديد إلى زيادة الضغوط على الفريقين، وربما يفتح الباب أمام تغييرات على مستوى الأجهزة الفنية.

وأكد مدرب بني ياس، دانيال إيسايلا، أهمية مواجهة حتا، مشيراً إلى أن الفريقين يمران بظروف متشابهة بعد خسارتهما في الجولات الثلاث الأولى.

وقال في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «ستكون مباراة مهمة جداً بالنسبة لنا أمام حتا، وهو فريق يمر بالظروف نفسها التي نمر بها وربما يستحقون، مثلنا، أكثر من صفر نقطة في هذه المرحلة».

من جانبه، أكد مدرب حتا، ألكسندر إليتش، أن المواجهة تُمثل أهمية كبيرة لفريقه، في ظل حاجة الفريق إلى تحسين نتائجه وحصد النقاط.

وقال إليتش في المؤتمر الصحافي: «النتائج في الفترة الماضية لم تكن بالمستوى المطلوب، ولذلك أتوقع أن يبذل كل فريق أقصى ما لديه من أجل الحصول على النقاط الثلاث».