الصدارة المؤقتة تغري الوصل في الشامخة.. والظفرة في اختبار يونايتد

تعود عجلة دوري المحترفين لكرة القدم إلى الدوران، بعد توقف دام 35 يوماً، بإقامة مباراتين، اليوم، في افتتاح الجولة السادسة، إذ يطمح الوصل إلى اعتلاء الصدارة مؤقتاً عندما يحل ضيفاً على بني ياس في الشامخة، فيما يسعى الظفرة إلى مواصلة الانتصارات عندما يستقبل يونايتد.

وتتواصل المنافسات، غداً، بقمة مرتقبة تجمع شباب الأهلي والعين، اللذين يدخلان المواجهة بمعنويات مرتفعة عقب نتائجهما في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يستقبل النصر ضيفه حتا، وتُختتم الجولة، بعد غد، بثلاث مباريات، تجمع كلباء بالجزيرة، وخورفكان بالوحدة، وعجمان بالشارقة، بعدما حقق الجزيرة والوحدة نتائج إيجابية في «دوري أبطال آسيا 2»، فيما يدخل عجمان مواجهة الشارقة منتشياً بفوزه في دوري أبطال الخليج.

بني ياس – الوصل

يتطلع الوصل إلى انتزاع الصدارة مؤقتاً عندما يحل ضيفاً على بني ياس، في الساعة 7:45 مساءً، على استاد الشامخة، إذ يمنحه الفوز فرصة رفع رصيده إلى 13 نقطة، ومزاحمة الجزيرة على القمة، فيما يبحث أصحاب الأرض عن انتصارهم الأول في المسابقة.

ويحتل «الإمبراطور» المركز الثاني برصيد 10 نقاط، متساوياً مع الجزيرة في فارق الأهداف (+9)، بينما يتصدر الأخير الترتيب برصيد 13 نقطة، ما يجعل الفوز كافياً لرفع رصيد الوصل إلى النقطة 13، مع فرصة اعتلاء الصدارة وفق فارق الأهداف.

ويدخل الوصل المواجهة بحثاً عن استعادة توازنه، بعد خسارته أمام الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ شدد مدربه روي فيتوريا على أهمية العودة إلى سكة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث، وقال في المؤتمر الصحافي: «نحتاج للعودة إلى الانتصارات، وتحقيق النقاط الثلاث، سندخل اللقاء بطموح وثقة وإيمان بما نقوم به».

في المقابل، يأمل بني ياس، متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة، وضع حد لبدايته المتعثرة وتحقيق فوزه الأول، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، في مواجهة يدرك أهميتها في تعزيز حظوظه واستعادة الثقة لمواصلة مشواره في المسابقة.

وحث مدرب «السماوي»، حسن العبدولي، لاعبيه على التحلي بالشجاعة والانضباط، قائلاً: «نخوض مباراة مهمة على أرضنا وأمام جماهيرنا، وعلينا أن نلعب بشجاعة وانضباط حتى نحقق النتيجة التي نطمح إليها».

الظفرة – يونايتد

يتطلع الظفرة وضيفه يونايتد إلى تحسين موقعهما في جدول الترتيب، عندما يلتقيان، في الساعة 5:05 مساءً، على استاد حمدان بن زايد، في مواجهة يتطلع خلالها الطرفان إلى حصد النقاط الثلاث، واستثمار تقارب النقاط بين فرق وسط الجدول.

ويحتل الظفرة المركز الـ12 برصيد ثلاث نقاط، ويأمل استغلال المواجهة لتعويض نتائجه السابقة والاقتراب من فرق الوسط، إذ يرفع الفوز رصيده إلى ست نقاط، ويمنحه فرصة التقدم مؤقتاً إلى المركز التاسع، كما يتطلع الفريق إلى تحقيق انتصاره الثاني في المسابقة، بعدما اكتفى بفوز واحد في مبارياته الخمس الأولى.

في المقابل، يخوض يونايتد اللقاء برصيد سبع نقاط في المركز الثامن، واضعاً نصب عينيه تحقيق الفوز ورفع رصيده إلى 10 نقاط، بما يمنحه فرصة التقدم مؤقتاً إلى المركز الخامس، ويعزز ثقة لاعبيه قبل استكمال مشوار المنافسة.