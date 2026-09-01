شباب الأهلي والجزيرة والعين.. علامة كاملة

بدأ سباق المنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة القدم يرسم ملامحه مبكراً، بعدما تقلص عدد الفِرَق التي حافظت على العلامة الكاملة إلى ثلاثة أندية، هي: شباب الأهلي والجزيرة والعين، عقب انتهاء منافسات الجولة الثالثة، بينما دفعت الخسائر الوصل وعجمان للتراجع خطوة إلى الوراء.

ولم يكن انتصار شباب الأهلي على الوصل بهدف دون رد مجرد فوز في «ديربي دبي»، بل شكّل إعلاناً مبكراً عن قدرة الفريق على فرض نفسه طرفاً رئيساً في سباق اللقب، بعدما نجح في تجاوز واحدة من أصعب مبارياته في بداية الموسم.

وأظهر «فرسان دبي» خلال الديربي قدرته على التعامل مع المباريات الكبيرة، إذ لم يمنحه الفوز ثلاث نقاط فقط، وإنما أبعد منافساً كان يسعى بدوره إلى البقاء قريباً من الصدارة، في نتيجة قد تمنح شباب الأهلي دفعة إضافية قبل مواجهة الجزيرة في الجولة الرابعة.

وعلى الجانب الآخر، واصل الجزيرة تقديم واحدة من أكثر البدايات توازناً في المسابقة، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، بتغلبه على عجمان بثلاثة أهداف دون رد.

ولم تقتصر قوة الجزيرة على نتائجه الهجومية، بعدما رفع رصيده إلى سبعة أهداف، بل ظهرت بصورة أكبر في صلابته الدفاعية، إذ حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة على التوالي، ليكون الفريق الوحيد الذي يجمع في بداية الموسم بين العلامة الكاملة والسجل الدفاعي الخالي من الأهداف المستقبَلة.

أما العين، حامل اللقب، فقد بعث رسائله بطريقته المعتادة، بعدما حوّل تأخره أمام النصر إلى فوز 2-1، في ثاني عودة ناجحة له هذا الموسم، بعدما سبق وفعلها بالجولة الأولى أمام بني ياس، ليؤكد أن قدرته على التعامل مع اللحظات الصعبة لا تقل أهمية عن النتائج التي يحققها.

وعزز «الزعيم» سلسلة سجله المميز، بعدما تجنب الخسارة للمباراة 36 على التوالي في الدوري، محققاً 28 انتصاراً مقابل ثمانية تعادلات، كما رفع عدد انتصاراته المتتالية إلى 13 مباراة.

وابتسمت الجولة الثالثة للوحدة وخورفكان، بعدما حقق الفريقان انتصارهما الأول في الموسم، بفوز الوحدة على بني ياس 2-1، وتغلب خورفكان على الظفرة 2-0.

واستعاد الشارقة نغمة الانتصارات على حساب حتا بالفوز 3-0، بينما واصل يونايتد حضوره اللافت للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما حقق فوزاً كبيراً على كلباء 4-1.

وفي المقابل، بقيت فرق بني ياس وحتا والظفرة وكلباء من دون أي انتصار بعد ثلاث جولات، لتدخل المرحلة المقبلة تحت ضغط البحث عن النقاط الأولى وتصحيح مسارها مبكراً.

سيميدو وبيديا ونيكتيه وجوليمار في الصدارة

تغيرت ملامح سباق الهدافين، مع ختام الجولة الثالثة من دوري المحترفين، بعدما شهدت القائمة ظهور أسماء جديدة في مقدمة المنافسة على اللقب.

وتقاسم أربعة لاعبين صدارة قائمة الهدافين برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم، هم ويلي سيميدو «يونايتد»، وكريس بيديا «النصر»، ويوسفو نيكتيه «بني ياس»، وجوليمار سيلفا «الشارقة».

واستعاد لابا كودجو، هداف الدوري في النسختين الماضيتين، حضوره التهديفي للمرة الأولى هذا الموسم بقميص الشارقة، بعدما سجل هدفاً في شباك حتا.

في المقابل، لايزال عمر خريبين، وصيف هدافي النسخة الماضية، غائباً عن التسجيل للمباراة الثالثة.

الجولة الثالثة تهدأ تهديفياً.. والشوط الثاني يحسم المشهد

سجلت الجولة الثالثة من دوري المحترفين تراجعاً نسبياً في معدلات التهديف، بعدما شهدت مباريات تلك المرحلة إحراز 20 هدفاً، مقابل 22 هدفاً في الجولة الثانية، فيما حافظت الجولة الافتتاحية على صدارة الجولات من حيث الغزارة الهجومية بـ33 هدفاً.

ورغم انخفاض المعدل التهديفي في الجولة الثالثة، فإن الحصيلة الإجمالية للمسابقة تؤكد استمرار البداية الهجومية القوية، إذ شهدت المباريات الـ21 التي أقيمت حتى الآن تسجيل 75 هدفاً، بمعدل بلغ 3.57 أهداف في المباراة الواحدة.

وذهب النصيب الأكبر من أهداف الجولة الثالثة، ولم تُسجل أي حالة من التعادلات، إلى الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل 13 هدفاً، مقابل سبعة أهداف فقط في الشوط الأول.

ورغم التراجع في حصيلة الجولة الثالثة، فإن الموسم الحالي حافظ على تفوقه التهديفي مقارنة بالموسم الماضي، والذي شهد تسجيل 45 هدفاً.