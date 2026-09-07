الجزيرة والعين يعزفان لحن «القمة».. و4 «مطاردين» يُشعلون المنافسة

بدأت ملامح المنافسة في دوري المحترفين لكرة القدم تتضح بصورة أكبر بعد ختام الجولة الرابعة، إذ انحصر صراع القمة مبكراً بين الجزيرة والعين، بعدما أنهى الفريقان هذه المرحلة بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة لكلٍّ منهما، في وقت لاتزال الفوارق محدودة خلفهما، مع تمسك الوصل والشارقة وعجمان وشباب الأهلي بحظوظها في المنافسة، بعدما جمع كلٌّ منها تسع نقاط، رغم تلقي شباب الأهلي خسارته الأولى أمام الجزيرة.

وفي المقابل، نجح حتا في وضع حد لبدايته المتعثرة، وواصل الوحدة صحوته المتأخرة، بينما دفع النصر ثمن فقدان تقدمه للمباراة الثانية على التوالي، وبقي بني ياس والظفرة من دون نقاط بعد أربع جولات، وتعثر كلٌّ من يونايتد وخورفكان، فيما بقي كلباء برصيد نقطة واحدة من دون أي انتصار.

وكشفت تلك الجولة عن سبعة مشاهد بارزة، تعكس اتساع الفوارق مبكراً بين فِرَق بدأت تفرض حضورها في سباق الصدارة، وأخرى تواجه ضغوطاً متزايدة لتصحيح مسارها.

الجزيرة.. بداية تاريخية

كتب الجزيرة رقماً جديداً في سجله بدوري المحترفين، بعدما تغلب على شباب الأهلي (3-1)، ليحقق أربع انتصارات متتالية في بداية الموسم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما كانت أفضل انطلاقة سابقة له قد توقفت عند ثلاثة انتصارات في موسم 2018-2019، أما شباب الأهلي، فخرج من المباراة برقم شخصي سجله لاعبه جويلهرم بالا، بعدما أحرز أسرع أهداف الدوري هذا الموسم حتى الآن، إثر وصوله إلى شباك الجزيرة بعد دقيقة و27 ثانية من البداية.

العين يواصل «الأرقام»

واصل العين بدايته القوية في الدوري، بعدما تغلب على كلباء بهدفين من دون رد، محققاً فوزه الـ14 توالياً، وواصل سلسلة مبارياته من دون خسارة إلى 27 مباراة في جميع المسابقات، في وقت تبدو انطلاقته الحالية واحدة من أبرز بداياته في السنوات الأخيرة، بعدما سبق أن حقق العلامة الكاملة في أول أربع جولات للمرة الرابعة في تاريخه بالدوري، إذ سجل البداية ذاتها في مواسم 2018-2019 و2021-2022 و2023-2024.

الوصل يكسر العقدة

أنهى الوصل عقدته أمام خورفكان، التي استمرت نحو 29 شهراً، بعدما حقق فوزاً كبيراً بنتيجة (5-2)، ليستعيد الفريق انتصاراته بعد خسارته أمام شباب الأهلي في الجولة الثالثة، ويرفع رصيده إلى تسع نقاط، ويبقي على حظوظه في المنافسة.

وكان الوصل عجز عن تحقيق الفوز على خورفكان في آخر أربع مواجهات بينهما في الدوري، إذ خسر ثلاث مرات، وتعادل في مباراة واحدة.

الشارقة يرد الدَّين

انتظر الشارقة نحو 315 يوماً ليتمكن من الثأر من يونايتد، بعدما سبق أن أقصاه من كأس رئيس الدولة في نسختها الماضية، وحقق فوزاً صعباً، (4-3) لتتجدد آمال الملك في المنافسة على لقب الدوري.

وبرز إيغور كورنادو في تلك المواجهة، بعدما سجل أول هاترك في تاريخه مع الشارقة، وهو الهاتريك الأول الذي يُسجل في الدوري هذا الموسم، ليقتحم بذلك الصراع على لقب هدّافي المسابقة.

حتا.. انتصار أول

حصد حتا أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، بفوزه على مضيفه بني ياس بهدف من دون رد، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى في المسابقة، فيما استمر بني ياس بلا رصيد بعد أربع جولات، ليكرر البداية ذاتها التي عاشها في الموسم الماضي، عندما أخفق أيضاً في جمع أي نقطة خلال الجولات الأربع الأولى.

النصر.. سيناريو يتكرر

كرر النصر سيناريو خسارته أمام العين في الجولة الماضية، بعدما تقدم في الشوط الأول أمام عجمان، قبل أن يفقد الأفضلية ويتلقى هدفين في الحصة الثانية ليخسر (1-2)، في تراجع يعكس معاناته في الحفاظ على تقدمه وإدارة المباريات، ليفقد مبكراً حظوظه في المنافسة، وفي المقابل، أظهر عجمان شخصية قوية مكنته من تحقيق انتصاره الثالث، رافعاً رصيده إلى تسع نقاط، في بداية هي الأفضل عبر تاريخه بالمحترفين.

فاكوندو.. الهدف الـ 100

بصم مهاجم الوحدة، فاكوندو دانيل، على الهدف رقم 100 في دوري المحترفين هذا الموسم، وهو الهدف الذي تمكّن فيه أصحاب السعادة من حسم نتيجة مباراته أمام الظفرة لتستمر الصحوة المتأخرة التي بدأها منذ الجولة الماضية، كما حمل الهدف أهمية إضافية للوحدة، بعدما تزامن مع وصوله إلى الهدف رقم 800 في تاريخه بالمسابقة، بينما واصل الظفرة نتائجه السلبية وتلقى خسارته الرابعة، لتزداد صعوبة موقفه.