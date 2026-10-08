النصر يقلب تأخره أمام حتا إلى فوز «بالأربعة» في كأس الرابطة

قلب النصر تأخره أمام ضيفه حتا إلى الفوز 4-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس المحترفين، والتي جرت اليوم على استاد آل مكتوم في دبي.

وكان الفريق الضيف هو البادي بالتسجيل عن طريق مهاجمه بيرنارد فاي، من علامة الجزاء في الدقيقة، 30.

ولم تمض أكثر من دقيقتين على تقدم فريق حتا حتى تمكن كيفين أرديلا من تسجيل هدف التعادل بعد كرة مرتدة من الحارس.

وبعد الاستراحة عاد كيفين أرديلا لترجيح كافة فريقه بإضافة الهدف الثاني له بعد تسديدة من داخل الصندوق، «64».

ونجح النصر في توسيع الفارق لصالحه عن طريق مدافع حتا غيث وهابي، والذي سجل بالخطأ في مرماه، «66».

واختتم رامون ميزيز أهداف العميد بعد متابعة أمام المرمى الحتاوي«83».

وبتلك النتيجة رفع العميد رصيده إلى سبع نقاط، في حين بقي حتا في المركز 12 على لائحة الترتيب برصيد نقطة واحدة.