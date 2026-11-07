خورفكان يعود من ملعب حتا بالنقاط الثلاث

عاد خورفكان بفوز ثمين من ملعب مضيفه حتا، بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم.

ومنح بيدرو مانويل فيلوف التقدم للضيوف في الدقيقة 27، بعدما استغل كرة ارتدت من دفاع حتا، ليطلق تسديدة أرضية استقرت على يمين الحارس، واضعاً فريقه في المقدمة.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، ظن خورفكان أنه عزز تقدمه بهدف ثانٍ حمل توقيع طارق تيسودالي، إثر هجمة مرتدة سريعة، إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل.

ومع انطلاق الشوط الثاني، لم ينتظر خورفكان طويلاً لمضاعفة النتيجة، إذ حصل على ركلة جزاء ترجمها تيسودالي بنجاح إلى هدف ثانٍ في الدقيقة 50، ليمنح فريقه أفضلية مريحة في النتيجة.

وقلص المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري النتيجة لمصلحة حتا قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، بعدما ارتقى لكرة عرضية وحولها بضربة رأس إلى الشباك، لكن المحاولة جاءت متأخرة ولم تمنح فريقه فرصة إدراك التعادل.

وبهذه النتيجة، رفع خورفكان رصيده إلى سبع نقاط، فيما تجمد رصيد حتا عند ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير.