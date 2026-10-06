«خليجي 27» يجدد عقدة زلاتكو مع النهائيات

تواصلت عقدة النهائيات مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، بعدما خسر لقب كأس الخليج «خليجي 27» مع الأبيض الإماراتي أمام السعودية 0-2، ليضيف نهائياً جديداً إلى سلسلة المباريات الحاسمة التي خرج منها خاسراً خلال مسيرته التدريبية الممتدة لنحو عقدين.

وبدأ مسلسل النهائيات مع داليتش في وقت مبكر من مسيرته، عندما قاد فريق فيرتيكس إلى نهائي كأس كرواتيا عام 2006، لكنه خسر أمام رييكا، ليبدأ رحلة طويلة مع المباريات النهائية لم تخلُ من الاكتفاء بالوصافة.

وتكرر الأمر خلال تجربته مع الهلال السعودي، الذي قاده إلى المركز الثاني في الدوري خلال موسم 2012-2013، خلف الفتح، قبل أن يعيش إحدى أبرز محطاته مع العين.

وقاد زلاتكو العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا عام 2016، بعد مشوار قوي في البطولة، لكنه خسر اللقب أمام جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، إثر هزيمة العين ذهاباً في كوريا الجنوبية وتعادله إياباً في الإمارات.

وجاءت أبرز نهائيات داليتش مع منتخب كرواتيا، عندما قاد بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، في إنجاز تاريخي للكرة الكرواتية، قبل أن يخسر أمام فرنسا 2-4 ويكتفي بالميدالية الفضية.

وعاد زلاتكو إلى نهائي بطولة كبرى مع كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، لكنه خسر أمام إسبانيا بركلات الترجيح، ليضيف وصافة جديدة إلى سجله في المباريات النهائية.

وتجدد السيناريو في جدة، بعدما فشل زلاتكو في قيادة المنتخب الوطني إلى لقب «خليجي 27»، لتستمر سلسلة النهائيات التي لم يتمكن خلالها من رفع الكأس، رغم وصوله في مناسبات عدة إلى المباراة الأخيرة.