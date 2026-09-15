الوصـل يتعثر أمام القادسية السعودي في مستهل مشواره الآسيوي بـ«النخبة»

خسر الوصل أمام مضيفه القادسية السعودي 1-2، اليوم الإثنين، في انطلاقة مشواره بدوري أبطال آسيا للأندية النخبة.

وسجل هدفي القادسية النجم المكسيكي خوليان كينيونيس في الدقيقة 57، وعزز الإيطالي ماتيو ريتيغي تقدم الفريق السعودي (61)، وللوصل ليونادرو سيبادايسو (90+6).

بدأ القادسية المباراة بضغط هجومي واضح، أجبر الوصل على التراجع والاعتماد على الدفاع، بينما حاول الفريق الإماراتي استغلال المساحات خلف دفاع منافسه عبر الهجمات المرتدة.

وكانت أخطر فرص الشوط الأول من نصيب القادسية، عندما سدد محمد القحطاني كرة مرت بجوار قائم مرمى الوصل.

في المقابل، لم يتمكن الوصل من استثمار محاولاته المحدودة في الهجمات المرتدة، إذ افتقدت تحركاته إلى الترابط الجماعي، وغلب عليها الطابع الفردي، ما أبقى مرمى القادسية بعيداً عن التهديد الفعلي.

وفي الشوط الثاني، سقط الوصل ضحية الأخطاء الدفاعية وتمكن كينيونيس من افتتاح التهديف في الدقيقة 57 من رأسية متقنة دون أن يجد رقابة لصيقة من مدافعي الوصل.

وتأثر الوصل معنويا بالهدف ليجد نفسه متأخراً بهدف ثانٍ، في الدقيقة 61 من متابعة ريتيغي داخل المنطقة لم يتمكن معها حارس الوصل دينكو هوركاش من التصدي لها.

وكثف «الإمبراطور» بحثه عن هدف يعيده إلى المباراة إلا أن ذلك جاء متأخراً ليقلص الفارق عن طريق ليونادرو سيبادايسو في الدقيقة 90+6.