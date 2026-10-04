بيمينتا: أغلقنا صفحة عمان.. ونستعد للسعودية في نهائي «خليجي 27»

أكد مدافع المنتخب الإماراتي لوكاس بيمينتا أن «الأبيض» استحق التأهل إلى نهائي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن مواجهة عمان كانت صعبة، خصوصاً مع قوة المنافس ومحاولاته المتواصلة للعودة إلى المباراة.

وقال بيمينتا عقب المباراة: «كنا نعرف أن المواجهة لن تكون سهلة، وعمان منتخب قوي ويملك لاعبين جيدين، لذلك كان علينا أن نكون في أعلى درجات التركيز طوال اللقاء».

وأضاف: «نجحنا في تسجيل هدف مبكر نسبياً، وبعد ذلك كان الأهم بالنسبة لنا هو المحافظة على تقدمنا وتنظيمنا الدفاعي، وهو ما ساعدنا على الخروج بشباك نظيفة والتأهل إلى النهائي».

وأشار: «المباراة كانت قوية، وكنا مطالبين بالقتال حتى اللحظة الأخيرة، خصوصاً عندما ضغط المنتخب العماني بحثاً عن التعادل، فعملنا جميعاً من أجل هدف واحد وهو الوصول إلى النهائي، ونجحنا في ذلك».

وعن مواجهة السعودية في النهائي، قال بيمينتا: «الآن علينا أن نغلق صفحة مباراة عمان ونركز على النهائي، السعودية منتخب قوي، ونعرف أن المباراة ستكون مختلفة وصعبة، ولكننا سنستعد لها بأفضل طريقة ممكنة، ونأمل أن نقدم كل ما لدينا من أجل الفوز بالكأس وإسعاد جماهير الإمارات».