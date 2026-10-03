زلاتكو يستعيد «تشكيلة الانتصارات» أمام عمان

أعاد مدرب منتخب الإمارت لكرة القدم، الكرواتي زلاتكو داليتش، التشكيلة الأساسية التي اعتمد عليها في مباراتي اليمن والبحرين، للظهور مجدداً في مواجهة عمان مساء اليوم على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة «خليجي 27».

واختار زلاتكو العودة إلى العناصر التي بدأ بها «الأبيض» مشواره في البطولة، بعدما منح عدداً من البدلاء فرصة المشاركة في المباراة الأخيرة أمام قطر، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وكان المنتخب قد حسم تأهله إلى نصف النهائي قبل مواجهة قطر، بعدما حقق الفوز على اليمن 4-0 في الجولة الأولى، ثم تغلب على البحرين 1-0 في الجولة الثانية، ليضمن العبور إلى الدور التالي، قبل أن يختتم مشواره في المجموعة بالتعادل مع قطر.

وجاءت تشكيلة «الأبيض» أمام عمان على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: ميلوني، علاء الدين زهير، بيمينتا، روبن كانيدو.

خط الوسط: كوليبالي، عصام فائز، نيكولاس خيمينيز.

خط الهجوم: لوان بيريرا، بالا، عثمان كمارا.

وتعكس التشكيلة اعتماد زلاتكو على العناصر التي حققت الفوز في أول مباراتين، في محاولة لمواصلة النهج الذي منح المنتخب بداية قوية في البطولة، بعدما سجل سبعة أهداف في مباراتي اليمن والبحرين، وحافظ على نظافة شباكه في المواجهتين.

ويأمل «الأبيض» في مواصلة مشواره في البطولة والوصول إلى المباراة النهائية، في مواجهة عمان التي بلغت نصف النهائي بعدما حسمت تأهلها عن المجموعة الأولى عبر القرعة، إثر تساويها مع العراق في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف والبطاقات الملونة.

وفي المقابل، يبدأ المنتخب العُماني اللقاء بتشكيلة تضم إبراهيم المخيني في حراسة المرمى، وأمامه حارب السعدي، جميل اليحمدي، أحمد الكعبي، ناصر الرواحي، مصعب الشقصي، أمجد الحارثي، عبدالسلام الشكيلي، عبدالله فواز، خالد البريكي، وعصام الصبحي.