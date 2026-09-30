هارون الزبيدي: خماسية البحرين أقل ما نقدمه لجماهير اليمن

أعرب لاعب المنتخب اليمني هارون الزبيدي عن سعادته بالفوز الكبير على البحرين 5-2 في «خليجي 27»، مؤكداً أن هذا الانتصار أقل ما يمكن تقديمه للجماهير اليمنية، التي حضرت ودعمت المنتخب في المدرجات.

وقال الزبيدي في تصريحات بعد مباراة البحرين: «نحن سعداء جداً بهذا الفوز، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لجماهيرنا وبلادنا، ولا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكنني سعيد للغاية بما حققناه اليوم».

وأضاف: «الجميع كان يريد تحقيق الفوز، وكانت الأجواء داخل الفريق إيجابية منذ مباراة قطر، لقد مررنا بوقت صعب أمام الإمارات وخسرنا برباعية، لكن عقليتنا لم تتغير وثقتنا لم تتراجع، وواصلنا التحسن من مباراة إلى أخرى، وهذا ما نبحث عنه استعداداً لكأس آسيا».

وعن التأهل إلى كأس آسيا، قال الزبيدي: «البطولة مهمة جداً بالنسبة لنا، فهي المرة الثانية في تاريخ اليمن التي نصل فيها إلى كأس آسيا، ولذلك نحن واثقون بأننا سنعمل بكل قوة ونقدم أفضل ما لدينا من أجل جماهيرنا».

وتطرق الزبيدي إلى تجربته الاحترافية في الولايات المتحدة، موضحاً أنه بدأ مع إيرفاين قبل الانتقال إلى ميامي إف سي.

وقال: «إنها تجربة جديدة بالنسبة لي، وأنا سعيد جداً بها، اللعب هناك مختلف عن الخليج، كما أن الفريق قريب من منزلي، فأنا نشأت في نيويورك».

وأضاف: «ولدت في اليمن وانتقلت إلى نيويورك عندما كنت في العاشرة من عمري، ولذلك من الجميل أن ألعب هناك وأخوض تجربة مختلفة عن كرة القدم».