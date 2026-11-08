خيمينيز يقر بالخطأ ويعتذر لجماهير الوصل بعد واقعة الطرد

قدم لاعب الوصل الدولي نيكولاس خيمينيز اعتذاره عما بدر منه خلال مباراة اليوم، أمام الجزيرة في الجولة الثامنة من دوري المحترفين مؤكداً تحمله المسؤولية الكاملة عن تصرفاته، التي وصفها بغير اللائقة، مع التزامه بعدم تكرارها مستقبلاً.

وقال خيمينيز، في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، إنه يشعر بندم شديد إزاء ما حدث، وأن التصرف الذي صدر منه خلال المباراة والذى تلقى على اثره البطاقة الحمراء لا تعكس شخصيته الحقيقية ولا القيم والمبادئ التي يؤمن بها، كما أنه لم يكن يقصد الإساءة إلى أي لاعب أو الجماهير أو أي طرف آخر.

وأضاف اللاعب أنه يدرك تماماً أن ما صدر عنه لم يكن مقبولاً، وأن لحظة الانفعال التي مر بها لا تشكل مبرراً لما حدث، مشيراً إلى أنه يتحمل كامل المسؤولية عن أفعاله وما ترتب عليها من تداعيات أثرت في مجريات المباراة.

وأكد خيمينيز أن مثل هذا التصرف لم يحدث طوال مسيرته الكروية، متعهداً بالعمل على عدم تكراره، ومعبراً عن أسفه لعدم ظهوره بالصورة التي يطمح إليها باعتباره لاعب كرة قدم وشخصاً يسعى إلى أن يكون قدوة للآخرين.

واختتم اللاعب رسالته بتجديد اعتذاره الصادق عما بدر منه، معرباً عن ندمه الشديد على الواقعة.

وكان تصرف غير اخلاقي قد صدر عن خيمنيز خلال مباراة الجزيرة ما استدعى تعرضه للطرد المباشر ليحرم الوصل جهوده منذ الدقيقة 57 ليخسر في الأخير 1-2.