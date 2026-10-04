وليد الفراج يكشف كواليس تحسن النقل التلفزيوني في «خليجي 27».. ميزانية إضافية أنقذت البطولة

كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج أن تحسن مستوى النقل التلفزيوني لمباريات نصف نهائي «خليجي 27» جاء بعد تدخل اللجنة المنظمة المحلية في السعودية، وتوفير ميزانية إضافية لشركة الإنتاج، بعدما تبين أن المبلغ المرصود من الاتحاد الخليجي لكرة القدم لم يكن كافياً.

وقال الفراج عبر برنامجه «روتانا سبورت مع وليد» إن الاتحاد الخليجي تعاقد مع شركة إنتاج بميزانية بلغت 4.5 ملايين ريال سعودي، موضحاً أن هذا المبلغ «لم يكن كافياً لتقديم نقل تلفزيوني بالمستوى الذي يليق ببطولة كأس الخليج».

وأضاف أن اللجنة المنظمة، برئاسة ياسر المسحل، تواصلت مع شركة الإنتاج قبل نصف النهائي للتعرف إلى احتياجاتها الفنية من كاميرات ومعدات، قبل أن تتدخل لتوفير التمويل الإضافي المطلوب.

وقال: «النقل الذي تشاهدونه اليوم هو نتيجة هذا التدخل، وأصبح هناك مستوى مختلف من التغطية التلفزيونية في مباريات نصف النهائي وسيكون كذلك في النهائي».