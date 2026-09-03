إليتش: النقاط الثلاث أمام بني ياس قد تغيّر الكثير في مسيرة حتا

أكد مدرب حتا، ألكسندر إليتش، أن مواجهة بني ياس والتي تقام السبت في الجولة الرابعة من دوري المحترفين تمثل أهمية كبيرة لفريقه، في ظل حاجة فريقه إلى تحسين نتائجه وحصد النقاط.

وقال إليتش في الموتمر الصحافي إن «المباراة مهمة جداً للفريقين، خصوصاً أن النتائج في الفترة الماضية لم تكن بالمستوى المطلوب، ولذلك أتوقع أن يبذل كل فريق أقصى ما لديه من أجل الحصول على النقاط الثلاث».

وأضاف: «بالنسبة لنا، حصد النقاط الثلاث سيكون له تأثير كبير، وقد يغير الكثير في الفترة المقبلة، نريد تغيير صورة الفريق وتحسين نتائجنا، وهذا يتطلب العمل بجدية أكبر في المباريات القادمة».

وأشار إلى أن حتا لم يبدأ الموسم بالصورة التي كان يتطلع إليها، نظراً وجود عدد من اللاعبين الجدد بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق الانسجام.

وقال: «لم نبدأ الموسم بالشكل الذي نريده، كما أن العديد من اللاعبين ما زالوا جددًا على الفريق ويحتاجون إلى بعض الوقت للتأقلم والانسجام، أنا واثق من أن مستوى الفريق سيتحسن بشكل واضح خلال الفترة المقبلة».

وتحدث إليتش عن المشكلات الدفاعية التي يعاني منها الفريق، قائلاً: «استقبال الأهداف بسهولة من الأمور التي نعمل على معالجتها، وسنركز على تحسين الجوانب الدفاعية والوصول إلى مستوى أفضل من التنظيم والاستقرار».