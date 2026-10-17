ميلوش يرسم طريق النصر.. «نقاط أكثر وأخطاء أقل»

أكد مدرب النصر، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، أن جمع النقاط يمثل أولوية لفريقه في المرحلة الحالية من الموسم، بعدما حقق «العميد» فوزاً مهماً على حتا بهدفين دون رد، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط ويتقدم إلى المركز الثامن في جدول الترتيب.

وأضاف في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «حصد النقاط في الدوري يمثل أولوية بالنسبة لنا، لكننا تعرضنا لانتكاسة بسبب إصابة لاعبين قبل مواجهة بني ياس المهمة، الإصابتان جاءتا نتيجة احتكاك مع المنافس، وهو أمر خارج عن سيطرتنا، ونأمل أن يتعافى اللاعبان في أسرع وقت».

وأشار: «أنا سعيد بالطريقة التي يعمل بها اللاعبون معاً، وأشعر بأننا أصبحنا فريقاً يعرف فيه كل لاعب دوره بوضوح، ومن المهم أيضاً أن نحافظ على جاهزية اللاعبين الذين لا يحصلون على فرص كافية للمشاركة، لأن ضغط المباريات يفرض علينا خوض مواجهات متتالية خلال فترات زمنية قصيرة».

وشدد المدرب الصربي على أهمية الروح القتالية والالتزام، معتبراً أن امتلاك الفريق للجودة الفنية، إلى جانب بذل اللاعبين أقصى ما لديهم، من شأنه أن يعزز فرص النصر في تحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة.

وأوضح: «لا يمكننا التحكم في النتائج دائماً، لكن ما أريده هو أن يقدم اللاعبون أقصى ما لديهم، وأن يلعبوا بروح قتالية وطاقة كبيرة، جماهير النصر مثل جماهير أي فريق في العالم، تريد أن ترى لاعبين يقاتلون من أجل شعار النادي، وعندما يقدم اللاعبون هذا المستوى من الالتزام، إلى جانب الجودة التي نمتلكها، فإن فرصنا في تحقيق نتائج إيجابية في عدد أكبر من المباريات ستزداد».

وأكد ميلوش أن مشروعه مع النصر يقوم على تطوير العمل الذي قدمه الفريق في الفترات السابقة، وليس البدء من الصفر، معرباً عن ثقته بقدرة اللاعبين على تقديم مستويات أفضل مع مرور الوقت.

وفي رده على سؤال بشأن الأهداف التي استقبلها النصر منذ بداية الموسم، أكد ميلوش أن العمل على تحسين المنظومة الدفاعية مستمر، مشيراً إلى أن بناء فريق قوي يتطلب البدء من الأساس، عبر تعزيز التماسك الدفاعي وتقليل الأخطاء.

وقال: «أتمنى أن نواصل هذا المستوى، لأننا كلما تحدثنا عن هذا الأمر، استقبلنا هدفاً في المباراة التالية. نحن نعمل باستمرار على الجانب الدفاعي، لأن بناء الفريق يشبه تشييد المنزل، إذ يجب أن نبدأ من الأساس».