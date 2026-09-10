شباب الأهلي يواصل نزيف النقاط.. تعادل مع يونايتد 1-1

واصل شباب الأهلي نزيف النقاط بتعادله مع يونايتد 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد آل مكتوم، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم، ليفقد نقطتين جديدتين في إطار مساعيه للمنافسة على اللقب ويرفع إجمالي ما أهدره في آخر جولتين إلى خمس نقاط

وفرض شباب الأهلي أفضلية واضحة خلال الشوط الأول، من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي جيد من يونايتد الذي نجح في الحد من خطورة منافسه، ولم يسمح له بتهديد مرماه إلا عند الدقيقة 34، عندما سدد سلطان عادل كرة مرت بمحاذاة القائم.

وكانت أخطر فرص شباب الأهلي في الشوط الأول من كرة ثابتة أمام المرمى، نفذها يوري سيزار بشكل مباشر، لكنها ارتدت من العارضة قبل أن تخرج إلى خارج الملعب.

وواصل شباب الأهلي محاولاته الهجومية مع بداية الشوط الثاني بحثاً عن هدف التقدم، لكن يونايتد نجح في استغلال إحدى هجماته المرتدة، بعدما وصلت كرة عرضية أرضية من شافي بيكا إلى المهدي موهوب، الذي سددها في مكان صعب على الحارس، ليمنح فريقه الأفضلية على مستوى النتيجة.

وحصل شباب الأهلي بعدها على ركلة جزاء إثر عرقلة حارس يونايتد الجديد ليكوفيتش للمهاجم سردار أزمون داخل المنطقة، قبل أن يؤكد الحكم قراره بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، لينجح سعيد عزت الله في ترجمة الركلة إلى هدف، ويعيد المباراة إلى نقطة التعادل.

وبتلك النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقطة، ويونايتد إلى سبع نقاط.