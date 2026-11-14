فاز على حتا بهدف.. العين يتذوق انتصاره الأول في كأس المحترفين

حقق العين أولى انتصاراته في كأس المحترفين لكرة القدم، على حساب حتا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

ولعب حتا معظم فترات المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد مدافعه خالد علي في الدقيقة 16، لكنه نجح في الحد من خطورة العين خلال الشوط الأول، عبر التزامه الدفاعي وإغلاق المساحات أمام لاعبي المنافس، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي، رغم الأفضلية العددية للضيوف.

وواصل العين محاولاته بعد الاستراحة بحثاً عن فك التكتل الدفاعي، حتى نجح عبد الكريم تراوري في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 62، بعدما تابع برأسه عرضية زميله كاكو، ليمنح فريقه انتصاراً مهماً في سباق التأهل، ويرفع رصيده إلى أربع نقاط.

في المقابل، ازدادت وضعية حتا تعقيداً بعدما تجمد رصيده عند نقطة واحدة، ليصبح موقفه صعباً في المنافسة على إحدى البطاقات الثمانية للدور ربع النهائي، مع تبقي جولتين فقط.