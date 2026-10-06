سحابة دخان توقف نهائي «خليجي 27»

توقفت مباراة المنتخبين الإماراتي والسعودي في نهائي كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 27»، المقامة على ملعب الإنماء في جدة، عند الدقيقة الرابعة، بسبب سحابة من الدخان انبعثت من مدرجات المنتخب السعودي، وحجبت الرؤية أمام اللاعبين داخل أرضية الملعب.

واضطر الحكم المغربي جلال جيد إلى إيقاف اللعب مؤقتاً، لأكثر من دقيقتين، إلى حين انقشاع الدخان وعودة الرؤية إلى طبيعتها، قبل أن يستأنف المباراة من جديد.