خبير تحكيمي: لا ركلة جزاء للإمارات أمام السعودية في نهائي «خليجي 27»

أكد المحلل التحكيمي العماني أحمد الكاف صحة قرار إلغاء ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم المغربي جلال جيد لمصلحة المنتخب الوطني أمام السعودية في نهائي «خليجي 27»، معتبراً أن تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» جاء في محله.

وقال الكاف، في قناة أبوظبي الرياضية، إن الحكم كان في موقع مناسب لمتابعة الحالة التي سقط خلالها برونو أوليفيرا داخل منطقة الجزاء، وهو ما دفعه إلى احتساب ركلة جزاء في البداية، قبل أن يتدخل حكم الفيديو ويطلب منه مراجعة اللقطة.

وأضاف: «إعادة الحالة عبر تقنية «فار» أظهرت عدم وجود مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء، وأن قرار الحكم بعد مراجعة اللقطة وإلغاء قراره الأول كان «صحيحاً 100%».

وكان جلال جيد قد احتسب ركلة جزاء للمنتخب الوطني في الدقيقة 38، قبل أن يتوجه إلى شاشة تقنية الفيديو لمراجعة الحالة، ليعدل عن قراره ويأمر باستئناف اللعب.