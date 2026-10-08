فلاديمير ايفيتش: مباراة كلباء كشفت لي من يستطيع مساعدة العين

أكد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أن فريقه حقق المبتغى من مواجهة كلباء في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، رغم التعادل 2-2، مشيراً إلى أن المباراة منحته فرصة مهمة لاكتشاف قدرات عدد من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة كافية للمشاركة مع الفريق، وكشفت له بصورة أوضح من يستطيع مساعدة «الزعيم» في الاستحقاقات المقبلة.

وقال إيفيتش في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «حصلنا على المبتغى بعد خسارتين متتاليتين، أقول راضٍ من منطلق أننا شاركنا بـ11 لاعباً لم يلعبوا للمرة الأولى مع بعضهم، وقد قدموا مستويات جيدة، وأستطيع القول إنها جيدة جداً، لكن في الوقت نفسه كان هناك بعض اللاعبين من ذوي الخبرة الذين أمضوا معنا أكثر من سنة ونصف، وكان من المفترض أن يقدموا مستوى أفضل، وهذا ما سنتحدث عنه لاحقاً».

وأوضح أن المباراة جاءت ضمن خطة فنية لمنح الفرصة للاعبين الذين لا يشاركون بصورة منتظمة، وقال: «منذ بداية العام تحدثنا عن أننا سنمنح الوقت للاعبين الذين لا يلعبون كثيراً في الدوري ودوري أبطال آسيا، لأن هناك لاعبين موهوبين، لكن من الصعب تقييمهم بصورة حقيقية من خلال التدريبات فقط. عندما تلعب مباراة رسمية ترى أشياء مختلفة».

وأضاف: «هذه فرصة لكي نعرف من يستطيع مساعدتنا ومن لا يستطيع، وما نقاط الضعف التي نحتاج إلى العمل عليها. إذا لم نمنحهم فرصة اللعب فلن نستطيع معرفة ذلك، لأن المباراة تختلف تماماً عن التدريب».

وأبدى إيفيتش رضاه عن رد فعل اللاعبين الشباب، خصوصاً أن عدداً منهم خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول، وقال: «أنا سعيد جداً بمعظم اللاعبين الذين بدأوا المباراة اليوم، وكيفية تعاملهم معها، لأن الأمر ليس سهلاً، كرة القدم تحت 21 عاماً تختلف تماماً عن كرة القدم مع الفريق الأول، وكثير منهم لعبوا للمرة الأولى مع الفريق، والآن أصبحت لدي صورة أوضح عن قدرات عدد كبير منهم».

وكشف إيفيتش أن ضغط المباريات وتعدد المشاركات المحلية والقارية يجعل توسيع قاعدة الخيارات أمراً ضرورياً، وقال: «لدينا عدد كبير من المباريات حتى الأول من يناير، ونحتاج إلى هذه المجموعة من اللاعبين على مقاعد البدلاء، إذا قارنا هذا الموسم بالموسم الماضي، لدينا مباريات أكثر في دوري أبطال آسيا وكأس رابطة المحترفين وغيرها، ولذلك نحتاج إلى قائمة أكبر».

وشدد على أن المنافسة في جميع البطولات لا يمكن أن تستمر بالاعتماد على 11 لاعباً فقط، وقال: «لكي تكون منافساً في كل هذه البطولات، لا يمكنك أن تفعل ذلك بـ11 لاعباً، الأمر صعب جداً».

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيواصل منح الفرص للعناصر التي لم تحصل على وقت كافٍ، قائلاً: «سنمنحهم الوقت للعب، ونرى من يستطيع أن يظهر عندما نحتاج إليه ويقدم لنا ما نحتاجه».