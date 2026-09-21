فيتوريا: فوز الوصل على «بطل الدوري» يحمل أهمية خاصة

أكد مدرب الوصل، البرتغالي روي فيتوريا، أن انتصار فريقه على العين بنتيجة 3-2، أول من أمس، بعد تأخره بهدفين في كأس رابطة المحترفين، يحمل أهمية خاصة، كونه جاء أمام بطل الدوري في الموسم الماضي، مشيداً بردة فعل لاعبيه وقدرتهم على العودة إلى المباراة والحفاظ على تركيزهم وتمسكهم بالخطة حتى النهاية.

وقال فيتوريا لـ«الإمارات اليوم»: «لم تكن المباراة سهلة، لكن اللاعبين قدموا كل ما لديهم طوال الوقت، ونجحوا في خلق فرص كبيرة، وعندما تتاح لنا مثل هذه الفرص، نحتاج إلى التعامل معها بمزيد من التركيز، مع الالتزام بالخطة وتقديم الدعم المتبادل بين اللاعبين».

وأوضح: «جاء الشوط الأول كما توقعنا، وبعد ذلك واصلنا تطبيق النظام والخطة. حاولنا اللعب من الأطراف والعمق، واعتمدنا على التمرير والتحركات المركبة في الجهة اليمنى والوسط واليسرى، إلى جانب التسديدات والكرات العرضية الطويلة».

وأضاف: «لم نكن بالفاعلية المطلوبة في المنطقة الأخيرة من الملعب، وخلال الاستراحة قلت للاعبين إن تسجيل هدف إضافي يمكن أن يغير المباراة، وهذا ما منحنا مزيداً من الثقة، وأصبحنا أكثر تنظيماً، وحافظنا على خطتنا، وهو أمر كان مهماً للغاية».

وحول أهداف الوصل في كأس رابطة المحترفين، قال المدرب البرتغالي إن الفريق يتعامل مع الموسم وفق مبدأ التقدم التدريجي، وقال: «لدينا لاعبون ينضمون إلى المنتخبات الوطنية، وعلينا أن نتعامل مع كل هذه الظروف خطوة بخطوة، ويوماً بعد يوم، ومباراة بعد أخرى. هذه هي فلسفتنا مع الفريق».