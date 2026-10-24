عوض الله: لو أعدت تسديدة هدفي في مرمى النصر 15 مرة فربما أسجل 4 مرات فقط

عبّر لاعب بني ياس محمد عوض الله عن سعادته بهدفه الحاسم في شباك النصر، الذي قاد «السماوي» إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، مؤكداً أن تركيزه قبل المباراة كان منصباً على مساعدة فريقه، من دون التفكير في تسجيل هدف بعينه، قبل أن يضع بصمته في الدقيقة 104، خلال مباراة أمس، على استاد آل مكتوم في دبي، ويمنح فريقه بطاقة التأهل.

وسجل عوض الله، الذي نال جائزة رجل المباراة، هدف الفوز بعد مجهود فردي مميز داخل منطقة الجزاء، لينهي مواجهة امتدت إلى الوقت الإضافي، بعدما عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الوقت الأصلي، وشهدت إلغاء هدف لكل منهما بداعي التسلل.

ورداً على كيفية تسجيله للهدف الجميل، قال في تصريحات صحافية عقب المباراة إن التوفيق حالفه في تلك اللحظة، موضحاً أنه لم يكن يفكر في الهدف قبل دخوله بديلاً، وإنما كان يسعى إلى تقديم ما يساعد الفريق على تحقيق الفوز.

وأضاف في وصفه للمحاولة الحاسمة، أنه ربما لم يكن ليكرر النجاح نفسه في كل مرة، قائلاً: «لو أعدت التسديدة للفرصة نفسها 15 مرة فربما أسجل أربع مرات فقط».

وأهدى لاعب بني ياس جائزة رجل المباراة إلى زملائه والجهازين الفني والإداري، مشيداً بتكاتف الجميع، ومؤكداً أن الجوائز الفردية لا تتقدم على مصلحة الفريق.