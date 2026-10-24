دوروفيتش: فخور بلاعبي العروبة.. وأظهرنا ما يؤهلنا للصعود إلى دوري المحترفين

قال مدرب العروبة، نيكولا دوروفيتش، إنه فخور بأداء لاعبيه رغم الخسارة أمام الشارقة بهدف دون رد، والخروج من دور الـ16 لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، مؤكداً أن الفريق أظهر الشجاعة والمستوى اللذين يعكسان قدرته على المنافسة من أجل الصعود إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل.

وأوضح دوروفيتش في تصريحات صحافية عقب المباراة أن الهدف المبكر الذي استقبله فريقه أثّر في مجريات المباراة، لكنه أشاد بما قدمه اللاعبون أمام فريق وصفه بالكبير، مثمناً جودة الشارقة وجهازه الفني.

وقال: «أهنئ جميع لاعبي فريقي، فأنا فخور جداً بكل ما قدموه اليوم، واجهنا نادياً كبيراً وفريقاً يتمتع بجودة عالية وجهاز فني مميز، وأظهر لاعبونا الشجاعة وكل ما نحتاج إلى إظهاره في كل مباراة».

وأضاف: «الهدف المبكر الذي استقبلناه في الشوط الأول ربما أثّر في مجريات اللقاء، لكنني أرى أننا أظهرنا كل ما يحتاج إليه فريقي من أجل الصعود إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل».

وشدد مدرب العروبة على ضرورة مواصلة العمل رغم الخروج من البطولة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني سيحلل المباراة للاستفادة من الجوانب الإيجابية وتوظيفها في المرحلة المقبلة.

واختتم قائلاً: «أنا راضٍ جداً بصفتي مدرباً عن أداء الفريق، لكن علينا مواصلة العمل بجدية، وتحليل المباراة والاستفادة من كل ما كان جيداً وإيجابياً من أجل المستقبل، وأشكر جميع اللاعبين على ما قدموه اليوم».