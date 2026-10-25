تيسودالي: شخصية خورفكان لا تعرف الاستسلام

أكد لاعب خورفكان، طارق تيسودالي، أن فريقه تمسك بالأمل حتى اللحظات الأخيرة، بعدما قلب تأخره بهدفين أمام الظفرة إلى فوز مثير 3-2، ليحجز مقعده في ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، مشيراً إلى أن الحظ لم يكن حليف الفريق في مباريات سابقة.

وقال تيسودالي في تصريحات صحافية عقب المباراة إن الانتصار جاء بفضل الجهد الجماعي وإصرار اللاعبين على مواصلة القتال، مشيداً بزملائه الذين شاركوا من مقاعد البدلاء وأسهموا في تغيير مجريات المباراة.

وأضاف: «كنا نعرف أننا بحاجة إلى تسجيل هدف واحد حتى نعود إلى المباراة، وقد أثبتنا أننا لا نستسلم، وواصلنا الضغط والقتال».

وتابع: «في المباريات السابقة لم نكن محظوظين كثيراً، وحتى في الشوط الأول من هذه المباراة، لكننا أظهرنا أننا نقف معاً ونتكاتف، هذه هي شخصية خورفكان، لا نستسلم أبداً، ونقاتل حتى آخر نفس، وحتى عندما نشعر بأننا لم نعد قادرين على التنفس».

وعن شعوره بعد احتساب ركلة الجزاء التي سجل منها هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، أوضح تيسودالي أنه كان يعاني الإرهاق والتقلصات العضلية، لكنه أصر على تقديم كل ما لديه حتى صافرة النهاية، وقال: «كنت متعباً، وكانت التقلصات في كل مكان، لكنني أردت أن أقدم كل ما لدي حتى آخر نفس، والحمد لله».

وكان خورفكان قد حقق عودة مثيرة أمام الظفرة في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، بعدما أنهى الشوط الأول متأخراً بهدفين سجلهما محمد الخلوي في الدقيقة 15 ودومينيك مندي في الدقيقة 44، قبل أن يقلص تيسودالي الفارق في الدقيقة 80، ويدرك البديل أحمد الحمادي التعادل في الدقيقة 87، ثم يسجل تيسودالي ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، مانحاً فريقه بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.