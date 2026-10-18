برونو: عرفنا المساحات التي يمكن استغلالها أمام العين

أوضح لاعب شباب الأهلي برونو كاسكاردو أن معرفة المساحات التي يمكن استغلالها كانت من الجوانب التي اعتمد عليها فريقه في مواجهة العين أمس، التي انتهت بفوز «فرسان دبي» بهدفين دون رد، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، على استاد راشد، مؤكداً أن اللاعبين التزموا بالخطة التي وضعها المدرب للتعامل مع مجريات المباراة.

وقال برونو في تصريحات صحافية إن الفريق كان يعرف أماكن المساحات المتاحة، كما أدرك حاجته إلى التراجع قليلاً في بعض الفترات وانتظار تحركات المنافس، موضحاً أن ما حدث في الملعب جاء وفق استراتيجية الجهاز الفني.

وأضاف لاعب شباب الأهلي أن الفريق أظهر خلال آخر مباراتين أنه مجموعة واحدة متماسكة، مشيراً إلى أهمية العمل الجماعي في تنفيذ الخطط داخل الملعب.

وأوضح أن العمل في التدريبات يهدف إلى تطوير الأداء وتقديم كرة قدم جيدة، وأن رؤية ما ينجزه اللاعبون خلال التمارين ينعكس على أدائهم في المباريات الرسمية تمثل أمراً إيجابياً بالنسبة إليه.

وتطرق برونو إلى طموحات الفريق في المنافسة، مؤكداً أن الرغبة في تحقيق اللقب تتطلب الاستعداد لكل مباراة، وقال إن شباب الأهلي دخل المباراة وهو يعرف أهدافه، وإن الفريق لا يخوض مبارياته بهدف الخسارة، بغض النظر عن أسلوب اللعب الذي يختاره وفقاً لظروف كل مواجهة.

وتحدث عن الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين خلال التدريبات، مشيراً إلى أن مثل هذه الظروف تكشف قوة المجموعة في ظل حصول لاعبين آخرين على فرصة المشاركة وقدرتهم على تقديم أداء جيد.

في المقابل، أبدى لاعب العين إيريك جورجيوس خيبة أمله بعد الخسارة، معتبراً أن إهدار الفرص كان من العوامل التي أثرت في نتيجة المباراة، وقال إن كرة القدم تشهد أحياناً مواقف لا تسير وفق ما يخطط له اللاعبون، وإن الفريق الذي ينجح في التسجيل خلال مثل هذه المواجهات يتمكن من حسمها.

واعترف بأنه أهدر فرصة داخل منطقة الجزاء كان يتعين عليه استغلالها، مشدداً على حاجة العين إلى مزيد من العمل والتركيز عند التسديد، خصوصاً في المباريات التي تحسمها تفاصيل محدودة. وأكد أن الفريق مطالب بتجاوز نتيجة اللقاء ومحاولة العودة بصورة أقوى.

وكان شباب الأهلي قد حسم القمة بهدفين، بعدما افتتح سردار آزمون التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، إثر تمريرة من بونو ليموس، قبل أن يعزز كوان سانتوس تقدم أصحاب الأرض بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 59، بتمريرة من جوان ألفينا.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، ليواصل وجوده ضمن مجموعة الفرق المتساوية في رصيد النقاط عند قمة الترتيب، فيما بقي العين عند الرصيد نفسه، لكنه تلقى خسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، بعدما لم يتمكن من استثمار فرصه في العودة إلى المباراة.